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【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄

股市 12:52 2021/09/21

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恒大 （03333） 債務危機蔓延至日本，日本股市周二（21日）急挫。日本政府退休金投資基金（GPIF） 被揭持有恒大債券，金額在一眾海外投資者中排名頭10。

恒大債務危機延蔓至環球股市，美股周一亦急跌，標普500指數及納指周一跌幅創5月以來最大單日跌幅，日股今日亦受拖累，截至本港時間中午12時15分，日經平均指數跌逾500點或1.9%，該指數今早曾跌超過2%，另外Topix跌近1.6%。軟銀集團 （9984） 跌逾半成，是拖低日股的最大元凶；半導體成產廠商東京威力科創 （08035） 亦跌近2%。

圖看蔡金強如何評恒大危機

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另一邊廂，由日本厚生勞動省管理、同時是全球最大養老基金的日本政府退休金投資基金被揭持有恒大債券，在一眾海外投資者排名第9，持債券規模不到兩億美元。以GPIF 規模近1.7萬億美元計， 其對恒大的投資實屬皮毛，不過已足夠內地網民興奮，更有內地人封恒大為「抗日英雄」、「站在抗日一綫」等等。

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港股 中國恒大（03333） 債券 基金 恒大 退休金 日本 退休基金 養老基金 日經平均指數

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