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【虛擬保險】Blue：目標今年售過萬張保單　首8個月銷售保單升95%

Hot Talk 14:09 2021/09/21

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Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，未來會繼續專注在保障型及儲蓄型產品開發。（程志遠攝）

網上壽險公司Blue成立3周年，宣布累計新造業務總保費10億元，而單計今年首8個月，保單銷售數目較2020年同期升95%。Blue行政總裁兼執行董事孔德秋未有透露，實際客戶量或發出的保單數目，但就表示目標今年可以銷售過萬張保單，目前正按計劃推進（on track）。

截至8月底止，Blue總新造業務資產管理（AUM）9.04億元，今年以來增加57%。

孔德秋指，未來會繼續專注在保障型及儲蓄型產品開發，並正考慮推出年金產品。他補充，計劃中的年金產品將會是可扣稅的延期年金計劃，目前正在籌備當中，未正式向監管機構提交申請。

設有5年期滿保證回報率3.1厘的定息儲蓄保險「WeSave」早年曾經下調保證回報率。孔德秋表示，在目前的低息環境下，的確有一定減息壓力，但相信現有的投資資產可以提供穩定回報，同時會為客戶爭取最好回報。

他又預告，未來會繼續完善客戶體驗，而投保過程將會有大整改。

Blue同時推出3項周年獎賞，包括指定儲蓄保險計劃首3個月保證派息率10厘，成功投保額外送50元咖啡現金券、門診保障計劃首年保費3折、以及人壽及危疾保障計劃首年保費折扣300元。

相關文章：【疫苗優惠】Blue夥拍醫思健康　推免費保險計劃及新冠病毒抗體測試

相關文章：【虛擬保險】Blue推手機應用程式「Blue WeMedi」 　吸納千禧世代客戶

記者：趙穎妍

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