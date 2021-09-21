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美國局部放寬入境限制 飛歐洲平機票難復見

環球經濟金融 12:36 2021/09/21

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新冠肺炎疫情拖累航空業，美國飛歐洲的機票一度跌至5年以來新低。但隨著美國宣布放寬33地區已完成接種疫苗旅客入境美國限制，有助帶動旅遊需求。旅遊業界預計美國飛歐洲的機票價格有望急升，平機票料難復見。

【新冠疫苗】美國放寬入境限制 打齊針免隔離 【下一頁】

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拜登（Joe Biden）政府周一（21日）宣布，將由11月開始放寬33地區已完成疫苗接種旅客入境美國限制，當中包括中國、印度、巴西及歐洲大部分地區。

評級機構MKM Partners執行董事坎寧安（Conor Cunningham）於投資者研究報告中表示，過往隨著出入境限制放寬，旅遊業訂單數量都會上升，預計今次也會出現類似市場反應。

美國阿拉巴馬人口萎縮 死亡人數超出生人數 【下一頁】

新冠肺炎疫情爆發前，美國飛歐洲航綫一直深受歡迎，但受疫情重挫後需求持續低迷。機票價格追蹤公司Hopper指美國飛歐洲的來回機票價格約為565美元（約4,407港元），較上月底的665美元（約5,187港元）低15%，跌至5年以來新低。

歐盟建議成員國恢復對美國的旅行限制後，機票價格急挫。但Hopper經濟學家達莫達蘭（Adit Damodaran）表示，隨著愈來愈多旅客意識到歐盟只是做出無約束力的軟性建議，預計機票價格將因旅行限制取消而上升。

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責任編輯：鄭錦玲

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