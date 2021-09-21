【物流需求】貨運物流需求強勁　FedEx明年起上調美國運費

▲ 聯邦快遞（FedEx）宣布將從明年開始提高在美國的運費運費。

隨著全球貨運物流需求持續增加，聯邦快遞（FedEx）宣布將從明年開始提高在美國的運費運費。

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外電報道，上調將於明年1月3日生效，並將適用於所有美國國內、美國出口和美國進口服務，大部分服務的運費將平均上漲5.9%，而貨運運費最高上漲至7.9%。聯邦快遞表示，運費價格上漲是因為運營環境帶來挑戰，且成本增加，調高費率將讓該公司可以繼續對其網絡進行投資，包括增強服務，維護車隊以及技術創新。

事實上，全球航運仍處於危機之中，由於供應鏈延遲和消費者需求飆升，運輸集裝箱已不勝負荷，這使公司運送貨物的成本大幅提升。上個月，美國郵政局要求在假期旺季前，臨時提高各種郵件服務的價格，以抵消不斷上漲的運輸成本；聯邦快遞亦從11月1日起，針對某些貨件也將收取燃油附加費，包括 FedEx Express、FedEx Ground 和 FedEx Freight的貨件。

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責任編輯：蘇穎琪