  • 28°C
香港時間 : 2021921日 (二) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【物流需求】貨運物流需求強勁　FedEx明年起上調美國運費

商業 12:45 2021/09/21

分享：

聯邦快遞（FedEx）宣布將從明年開始提高在美國的運費運費。

隨著全球貨運物流需求持續增加，聯邦快遞（FedEx）宣布將從明年開始提高在美國的運費運費。

【FedEx】解決貨運痛點　FedEx推FICP國際速遞服務　提升跨境電子商貿質素

外電報道，上調將於明年1月3日生效，並將適用於所有美國國內、美國出口和美國進口服務，大部分服務的運費將平均上漲5.9%，而貨運運費最高上漲至7.9%。聯邦快遞表示，運費價格上漲是因為運營環境帶來挑戰，且成本增加，調高費率將讓該公司可以繼續對其網絡進行投資，包括增強服務，維護車隊以及技術創新。

事實上，全球航運仍處於危機之中，由於供應鏈延遲和消費者需求飆升，運輸集裝箱已不勝負荷，這使公司運送貨物的成本大幅提升。上個月，美國郵政局要求在假期旺季前，臨時提高各種郵件服務的價格，以抵消不斷上漲的運輸成本；聯邦快遞亦從11月1日起，針對某些貨件也將收取燃油附加費，包括 FedEx Express、FedEx Ground 和 FedEx Freight的貨件。

【中秋節】想寄月餅給海外親友？　FedEx推出寄送月餅6折運費優惠

【網購商機】嘉里、FedEx擴空運服務　提供艙位保證、增運載量

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【中秋節】想寄月餅給海外親友？　FedEx推出寄送月餅6折運費優惠
2021/08/30
【中秋節】想寄月餅給海外親友？　FedEx推出寄送月餅6折運費優惠
【FedEx】解決貨運痛點　FedEx推FICP國際速遞服務　提升跨境電子商貿質素
2021/09/03
【FedEx】解決貨運痛點　FedEx推FICP國際速遞服務　提升跨境電子商貿質素
【網購商機】嘉里、FedEx擴空運服務　提供艙位保證、增運載量
2021/08/03
【網購商機】嘉里、FedEx擴空運服務　提供艙位保證、增運載量
【數碼轉型】FedEx新推流動裝置託運方案　出示二維碼投遞貨物
2021/05/04
【數碼轉型】FedEx新推流動裝置託運方案　出示二維碼投遞貨物

你可能感興趣

【中秋節】想寄月餅給海外親友？　FedEx推出寄送月餅6折運費優惠
16:10 2021/08/30
【中秋節】想寄月餅給海外親友？　FedEx推出寄送月餅6折運費優惠
【FedEx】解決貨運痛點　FedEx推FICP國際速遞服務　提升跨境電子商貿質素
12:36 2021/09/03
【FedEx】解決貨運痛點　FedEx推FICP國際速遞服務　提升跨境電子商貿質素
【網購商機】嘉里、FedEx擴空運服務　提供艙位保證、增運載量
19:00 2021/08/03
【網購商機】嘉里、FedEx擴空運服務　提供艙位保證、增運載量
市場拓展 服務 美國 航運 運輸

上一篇文章

【疫後新常態】研究：大部分打工仔願放棄加薪　為追求混合工作模式

下一篇文章

【中秋節】中秋餐飲市道向好　中式餐館料生意按年增一倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿
【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿
【本地展覽】展覽業復甦？　會展7月起辦25場實體展　吸引逾129萬人
【本地展覽】展覽業復甦？　會展7月起辦25場實體展　吸引逾129萬人
【政府招聘】公務員職位　頂薪逾3.6萬　9月30日截止申請
【政府招聘】公務員職位　頂薪逾3.6萬　9月30日截止申請
【MegaBox】MegaBox周年感謝祭　精選產品優惠低至1折發售
【MegaBox】MegaBox周年感謝祭　精選產品優惠低至1折發售
IKEA推無線充電板　新設計方便置入書檯、飯檯底
IKEA推無線充電板　新設計方便置入書檯、飯檯底
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）