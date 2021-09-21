【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看）

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*重溫今日HKET「財經台」節目：＊

早上11時55分《ET午市精點》- 恒指假期前反彈乏力 受制24000點【按此】

早上9時《ET開市直擊》- 中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾（附Time code）【按此】

早上7時《ET財經早點1分鐘》- 白宮已準備好應對恒大危機 道指瀉614點 【按此】