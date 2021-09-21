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【中秋節】中秋餐飲市道向好　中式餐館料生意按年增一倍

商業 12:15 2021/09/21

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餐飲業界普遍表示，中秋節訂位情況較去年好，有中式餐館預料，中秋檔期整體生意有望較去年增一倍。

隨着新冠肺炎疫情緩和，今年中秋餐飲市道亦向好，有市民預計一家花費約600至700元吃中秋團圓飯。餐飲業界普遍表示，中秋節訂位情況較去年好，有中式餐館預料，中秋檔期整體生意有望較去年增一倍，其中以Ｄ類食客所佔比例較多；至於其他類別食肆，如火鍋店亦估計生意比去年增１至２成。

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港人在傳統節日傾向光顧中式餐館。餐務管理協會會長楊位醒稱，D區訂座最搶手，大部分中式餐館在中秋正日的D區訂座已滿，而今年人均消費約達350元，比去年略為輕微增加。他相信，隨着市況比去年好轉，今年中秋整體生意有望較去年上升一倍。

中式餐館彩翠軒負責人先生表示，今年中秋檔期生意預期比去年增加一倍，惟與前年正常水平比較，仍有３成距離，明天中秋節正日，目前訂座率超過５成預料會再進一步提升。另一方面，不少人亦提早慶祝，他透露，在剛過去的周末生，不論午市或晚市的生意也算不俗，其中以Ｃ或Ｄ類食客所佔比例較多，B類食客最少。雖然整體消費氣氛有改善，但他坦言未見食客「食豪咗」，仍然以「大件夾抵食」的套餐最為受歡迎，人均消費約200至300元。

位於旺角的倫敦大酒樓負責人蘇先生亦透露，今年中秋期間生意比去年大有改善，「去年連月餅都不敢做，今年起碼可以再度推出月餅，且銷售達７至８成」。他又指，今年訂枱的情況較想像中理想，不過由於仍受疫情影響，今年仍然沒有團體舉辦中秋節宴會。整體而言，他估計中秋檔期生意可以重回疫情前約逾一半之水平。

商場內的食肆方面，Megabox高級總監文靜芝表示，上年受限聚令影響，中秋節難以多人外出用餐做節。港人在傳統節日雖傾向光顧中式餐廳，但外賣卻鍾情於薄餅壽司一類的食物，所以即使上年不少商戶都推出了中秋節外賣優惠，中菜食肆卻難以受惠。

今年疫情緩和，終於使中餐廳的生意額回升。她表示，市民於星期日（19日）便已外出做節，昨日（20日）的晚市亦已爆滿，商場人的流亦比往年上升不少。商場今年有6間食肆提供了中秋菜單，中餐廳例如百樂門宴會廳、煌府1號更有推出中秋套餐優惠。她指出，這些餐廳一早已收到大量訂位預約，中秋前幾天便接近滿額，生意比往年同期高約兩成。當中又以B類，即每枱最多4人、堂食至晚上10時的食客比例最多。

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除了中式餐館外，其他類別食肆生意亦好比去年有所改善。金公館、鍋居火鍋專門店母企金記控股行政總裁謝海發表示，隨着社交距離放寬、加上消費券帶動，客人消費力增加，而中秋正日當日的訂座率起碼達７至８成。為刺激生意，今年鼓勵員工接種疫苗，亦調整菜單及優化訂座流程，且加推優惠。他稱，保守估計今年中秋檔期生意比去年增１至２成。

記者：蘇穎琪、李智美

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