【輝瑞疫苗】實驗指對5至11歲兒童有效 向FDA申請授權

美國輝瑞藥廠周一（20日）表示，一項後期實驗結果顯示，其生產的新冠肺炎疫苗對5至11歲兒童安全且有效，對新冠病毒產生強大的抗體反應，將盡快向美國食品及藥物管理局申請，批准授權向有關年齡層接種。

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輝瑞公布一項後期實驗結果，實驗涵蓋2,268名5至11歲兒童，安排他們接種兩劑合共10微克劑量的輝瑞疫苗，遠低於12歲或以上人士接種的30微克。結果顯示，5至11歲兒童接種第2劑輝瑞疫苗後的一個月，體內免疫反應相當於年輕人接種正常劑量，證明輝瑞疫苗對兒童產生強大的病毒抗體。

此外，5至11歲兒童接種輝瑞疫苗後產生的副作用亦與16至25歲年青人接種反應相似，輝瑞同時強調沒有實驗參與者接種疫苗後出現心肌炎。

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輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）表示，自7月開始，美國兒童新冠感染病例增加約240%，突顯兒童對接種疫苗的需求。藥廠會將實驗結果提交美國食品及藥物管理局（FDA）及其他國家的監管機構申請緊急授權，盡快為有關年齡層接種。

前FDA局長﹑現任輝瑞董事會成員戈特利布（Scott Gottlieb） 表示，相信最快10月底前可以為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗。輝瑞亦指，一項針對6個月至5歲以下年齡組別的研究結果可能會在今年第四季度公布。

責任編輯：郭麗明