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全球創新指數出爐！南韓首度擠身前5名　香港排第14名

科技 12:22 2021/09/21

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世界知識產權組織（WIPO）周一（20日）發布的全球創新指數報告顯示，瑞士、瑞典、美國繼續穩站創新排名首3位，瑞士更連續11年蟬聯居冠。（法新社資料圖片）

疫情期間，全球各地持續投入創新投資發研發力度。根據世界知識產權組織（WIPO）周一（20日）發布的全球創新指數報告顯示，瑞士、瑞典、美國繼續穩站創新排名首3位，瑞士更連續11年蟬聯居冠。南韓則由去年的第10位，躍升今年的第5名。

WIPO共評選全球132個經濟體，除了南韓以外，另有四個亞洲經濟體排名前15位：新加坡（8）、中國（12）、日本（13）、香港（14）。

南韓ICT技術排名 政府電子化參與度全球最高

報告指，自2011年以來，五個經濟體包括：美國、中國、日本、德國、南韓，一直是全球主要的研發支出國。其中在創新投入方面，南韓在兩大全球創新指數框架包括：機構（政治環境、監管環境、商業環境）及基礎設施（資訊及通訊科技ICT、基礎設施、生態可持續性）方面的排名上升。尤其在ICT範疇中，南韓政府的線上服務及電子化參與度更為全球最高。

土越印菲 具潛力改變世界創新面貌

該報告顯示，全球創新地理格局變化不均，惟北美洲及歐洲繼續在全球創新格局中領先。東南亞、東亞及大洋洲的創新表現則為過去十年中最活躍，包括有中國、土耳其、越南、印度、菲律賓正迎頭趕上。其中更提到，土、越、印、菲四國「有潛力永久改變全世界的創新面貌」。

【科創兵團】為促進水產養殖可持續發展　初創研現代化平台　結合學科知識

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該報告指出，儘管遇上新冠疫情，全球各地仍努力研究創新。受到醫療科技、製藥和生物科技方面的推動，去年WIPO的專利申請量創歷史新高，較2019年增加了3.5%。

另據其全球創新追蹤器顯示，產出軟件、互聯網和通信技術、硬件和電氣設備，以及製藥和生物科技的企業均加大了創新投資和研發。 但依賴人與人接觸的產業受到極大影響，例如運輸、旅遊、娛樂均受疫情防控措施嚴1重打擊，削減了支出。

【人工智能】維護人類利益？　美法院拒機械人作品獲得專利

責任編輯：張寶燕

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