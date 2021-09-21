雙合作區打造對外開放新前沿

2021年9月，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》相繼落地，不僅標誌着粵港澳深化合作提速邁入新階段，也意味着中國高水平對外開放落下先手棋。我們認為，兩個方案都以合作區發展空間的循序務實開拓作為基礎，有望在「一國兩制」的核心制度框架下發揮香港和澳門的比較優勢，在人口集中、業態多元的大灣區腹地形成以高端製造、現代服務、科技創新、金融支援實體為核心的產業閉環。

「兩個方案」都以合作區作為抓手，通過開拓發展空間和創新模式機制，有望打造以高端製造和現代服務業為依託的中國全面開放新前沿。過去幾年，中國對外開放步穩蹄疾，十四五規劃也明確提出「建設更高水平開放型經濟新體制」。我們認為這個「更高水平」不僅是量的增長，更是質的提升，不僅是「以我為主」的順勢之舉，也是基於「親誠惠容」的深層次全面合作和長期交往。本次兩個重要方案的提出為大灣區進一步發展提供了軟硬兩類基礎設施保障，大灣區也有望借此深化與相關國家和地區的互聯互通，成為「一帶一路」資金流、人才流、資訊流、物資流的樞紐，進而推動中國與沿線國家的國際產能合作。毋庸置疑，中國經濟的高品質發展對於國際資本有着持續吸引力，而最受青睞的消費升級、科技創新、金融服務等主題借開放的東風將前沿腹地擴展至大灣區全域，並與綠色經濟崛起、中概股回歸等形成良性互動。

從現實謀發展，新冠疫情非典型、非對稱的衝擊對於香港和澳門這樣高度依賴服務業的經濟體影響尤甚。受內外經濟、金融、社會大環境的綜合影響，香港資本市場亦整體呈現震盪態勢，澳門產業單一的弱點更為突顯。在此背景下，港澳與大灣區其他城市的深度融合有望改善兩地的經濟基礎，消解疫情「戾氣」，也將深刻重塑長期固化的經濟社會格局，加快更具實質意義的雙向互聯互通。從歷史看未來，香港和澳門貿易、服務、金融業高度發達，還是中國與全球經濟濟結合部、文化交融點、人員流動樞紐，每一個特點都是兩地過去成功的理由，也將成為今後更上一層樓的現實基礎。我們認為，新近出台的兩份「方案」明確了大灣區作為中國經濟雙迴圈互動示範區的重要作用，特別是「十四五」開始，中國元素將在港澳逐漸佔據主導力量。長期來看，大灣區有望從單點迸發走向整體繁榮，真正成為立足中國、放眼世界的經濟、金融、科技高地。