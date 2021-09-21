【物管股】碧桂園服務斥百億併購富力物業 龍頭地位更鞏固

國內物管股龍頭碧桂園服務（06098）宣布，公司與富力物業簽訂股權轉讓協議，將以不超過100億元（人民幣，下同）的代價收購後者富力物業的物業管理業務，即富良環球。受消息刺激，碧桂園服務今早最多升逾7%。

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截至6月底，富良環球未經審核之綜合淨資產價值約為4.28億元。截至去年底，富力物業管理的552個項目位於中國26個省、自治區、直轄市的102個城市，總在管建築面積為6,940萬平方米，其中住宅物業的在管建築面積為5,810萬平方米，商業物業的在管建築面積為1,120萬平方米。

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此次收購的代價不超過100億元，主要由兩部分組成：不超過70億元，為2021年現狀部分，以及不超過30億元，為未來0.66億平方米在管面積合約，上述代價將可能由於未能實現代價支付的條件而調減。



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收購代價將由碧桂園物業全資子公司以現金分兩階段進行支付。第一階段涉及70億元，分為三期支付：第一期20億元、第二期30億元、第三期20億元。第二階段指第四期30億元。

富力物業承諾富良環球的2021年經審計扣非歸母淨利潤不低於5億元，會計收入不低於42億元，截至今年底在管面積不低於0.86億平方米及總合約面積不低於1.27億平方米。

上半年以在管面積計，行業前五企業分別為碧桂園服務、恒大物業（06666）、保利物業（06049）、雅生活服務（03319）及彩生活（01778），在管面積分別為6.4億平方米、4.5億平方米、4.3億平方米、4.2億平方米及3.6億平方米。如今，碧桂園又吞併富力物業，將進一步拉闊同行的距離。

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記者：林衛