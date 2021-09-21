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【新冠疫苗】美國放寬入境限制 打齊針免隔離（第二版）

環球社會熱點 17:13 2021/09/21

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隨著新冠疫苗接種普及，美國等國家開始逐步放寬入境限制。美國白宮宣布，計劃11月初開始放寬已完成疫苗接種旅客入境限制，無需強制隔離。美國白宮抗疫協調員齊茨表示，尚未接種疫苗的美國人登機回國時，須出示1日內有效的陰性檢測結果證明。

（第二版更新阿斯利康疫苗認可問題）

新冠肺炎為美國死亡人數最多傳染病 超西班牙流感 【下一頁】

白宮周一（20日）表示，政府計劃放寬33個地區已完成疫苗接種旅客入境美國限制，當中包括中國、印度、巴西及歐洲神根公約（Schengen Agreement）地區。齊茨（Jeff Zients）表示，新規定要求所有抵達美國的外國旅客需出示新冠疫苗接種證明，旅客登機時亦需出示3日內有效的陰性檢測證明，抵達後無需接受強制隔離。

齊茨指計劃會在11月出開始實施，並未提及確切時間，但指時間表提供時間給機構及航空公司作好準備，仍在協商政策細節。

齊茨指，將依照美國疾控中心（CDC）的決定完成接種的定義，包括接納哪一種疫苗等。CDC發言人諾德倫德（Kristen Nordlund）周一表示，只要完成接種任何美國食品及藥物管理局（FDA）認可，或任何世界衛生組織（WHO）認可疫苗就可入境。

惟FDA至今仍未批准緊急使用阿斯利康疫苗（AstraZeneca），美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，預料阿斯利康疫苗獲批不會有問題，但強調CDC仍掌握最終決定權。

美國阿拉巴馬人口萎縮 死亡人數超出生人數 【下一頁】

除要求接種疫苗外，政府指當局正採取其他措施防範傳播病毒，包括檢測及追蹤接觸者。完成疫苗接種旅客入境後可免隔離，CDC亦有意要求航空公司收集入境美國旅客的資料，包括電話號碼及電郵等，提醒旅客可能接觸到的風險，航空公司亦被要求保留資料30日。

齊茨表示，尚未接種疫苗的美國人回國將需接受更嚴格的檢測要求，包括登機時出示1天內有效的陰性檢測證明，及在回國後接受額外檢測。

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責任編輯：李俊儀

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