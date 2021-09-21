【理想汽車】理想汽車股價曾挫一成 因下調第三季交付指引

電動車板塊全綫下跌，理想汽車（02015）曾挫逾一成，跌至99元，中午收報102.4元，下跌7.7%，小鵬汽車（09868）則下跌4.7%，中午報141.4元。

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理想汽車跌幅最大，主要因公司調低第三季汽車交付量的預測。公司公告稱，受馬來西亞新冠疫情的影響，理想汽車的毫米波雷達供應商所採用的專用晶片嚴重減產。由於該晶片的供應恢復不及預期，公司現在預計其2021年第三季的車輛交付量約為24,500輛，該展望更新了本公司之前發佈的25,000至26,000輛的交付量預期。公司將繼續監測持續的市場狀況並與其供應鏈合作夥伴保持密切合作，以盡量減少晶片短缺對其生產的影響。

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早前，理想汽車交付量增速領先同行，8月交付9,433輛，按年增長2.48倍，創公司月度交付紀錄，並刺激股價創新高。同月，蔚來汽車（NIO）僅交付5,880輛，按年升48.3%，主要因供應鏈限制。現在看來，理想汽車也不能倖免，同樣遇到供應鏈的瓶頸。

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記者：林衛