【半導體】半導體市場明年趨於平穩 2023年或產能過剩

國際數據公司（IDC）指，自2020年下半年以來，半導體短缺問題凸顯。同時，受疫情刺激包括辦公、遠程教學等終端的，帶動移動通信與電腦產品快速復甦。IDC預計2021年半導體市場將增長17.3%，隨着半導體產能加速擴張，晶片短缺將在2021年第四季持續緩解。

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截至9月，專業代工廠已配置好2021年產能，產能利用率接近100%。雖然前端產能仍然緊張，但晶片設計公司仍可以從代工廠獲得需要產能。第三季晶圓製造產能基本上滿足需求，但更大的問題是封裝和材料短缺。

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晶圓價格在今年上半年上漲，IDC預計由於成熟工藝原料成本和產能原因，今年剩餘時間價格將繼續上漲。總體看，2025年半導體市場到將達到6,000億美元，2021至2025年平均增速為5.3%，這將高於3至4%的歷史水平。該行又預計，半導體行業將在2022年中達到平衡，隨着2022年底和2023年開始大規模產能擴張，2023年或出現產能過剩。

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記者：林衛