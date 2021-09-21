  • 31°C
香港時間 : 2021921日 (二) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】為美國死亡人數最多傳染病 超西班牙流感

環球社會熱點 11:03 2021/09/21

分享：

多國仍未能成功控制新冠肺炎疫情，美國疫情近期漸趨惡化。美國累計有超過67.5萬人死於新冠肺炎，超越1918年西班牙流感引致的死亡人數，成為美國死亡人數最多的傳染病。

【美國疫情】阿拉巴馬人口萎縮 死亡人數超出生人數 【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的統計數據，美國截至周一（20日）有超過67.5萬名新冠患者死亡，平均每日有超過1,900人死於新冠肺炎。

而1918年西班牙流感分為3波疫情，包括1918年春天、同年秋天、1919年初冬季至春季。根據美國疾控中心（CDC）的估算，當時約67.5萬美國人死於西班牙流感。

但因應染疫死亡的人口比例計算，西班牙流感對美國人口造成較大威脅。美國現時有近3.3億人口，美國於1918年時料有1.03億人口，少過現時人口的三分之一。

【新冠疫苗】逾億劑年底過期 白高敦促向窮國分享免浪費 【下一頁】

西班牙流感疫情於美國爆發期間，相等於每150個美國人就有1人死於西班牙流感。而按目前的死亡數字計，相等於每500個美國人就有1人死於新冠肺炎。

另外，兩次疫情的殺傷力也不一樣。第一次世界大戰期間，美國及歐洲各地出現大規模男性流動的情況，這批人受的影響較大。西班牙流感爆發時導致大量年輕人死亡，但新冠肺炎的死亡個案較多屬長者及長期病患者等高危群體。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，西班牙流感於全球導致2,000萬至5,000萬人死亡。而根據約翰霍普金斯大學的數據，全球暫有470萬人死於新冠肺炎。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫【ET開市直擊】- 中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾（附Time code） 

相關文章

日本專家估計 2020年經濟損失逾7800億
今日
日本專家估計 2020年經濟損失逾7800億
【美國疫情】阿拉巴馬人口萎縮 死亡人數超出生人數
2021/09/20
【美國疫情】阿拉巴馬人口萎縮 死亡人數超出生人數
【新冠疫苗】逾億劑年底過期 白高敦促向窮國分享免浪費
2021/09/20
【新冠疫苗】逾億劑年底過期 白高敦促向窮國分享免浪費
【新加坡疫情】連續兩日破千確診 增4感染群組
2021/09/20
【新加坡疫情】連續兩日破千確診 增4感染群組
【新冠疫苗】世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現
2021/09/19
【新冠疫苗】世衛呼籲提升非洲接種率 避免新變種出現

你可能感興趣

日本專家估計 2020年經濟損失逾7800億
今日 09:05
日本專家估計 2020年經濟損失逾7800億
【美國疫情】阿拉巴馬人口萎縮 死亡人數超出生人數
15:32 2021/09/20
【美國疫情】阿拉巴馬人口萎縮 死亡人數超出生人數
【新冠疫苗】逾億劑年底過期 白高敦促向窮國分享免浪費
17:16 2021/09/20
【新冠疫苗】逾億劑年底過期 白高敦促向窮國分享免浪費
疫情 傳染病 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 西班牙 流感

上一篇文章

【新冠疫苗】美國放寬入境限制 打齊針免隔離

下一篇文章

【AUKUS】法國遊說歐盟 延後貿易談判懲罰澳洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】近7成僱主擬加薪 疫情加脫歐難請人
【BNO移民英國】近7成僱主擬加薪 疫情加脫歐難請人
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
【BNO移民英國】能源價格暴漲 格價網叫停收費比較
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【新加坡疫情】連續兩日破千確診 增4感染群組
【新加坡疫情】連續兩日破千確診 增4感染群組
英法防長取消會晤 AUKUS持續發酵
英法防長取消會晤 AUKUS持續發酵
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月21日 時間12:00）