【新冠肺炎】為美國死亡人數最多傳染病 超西班牙流感

多國仍未能成功控制新冠肺炎疫情，美國疫情近期漸趨惡化。美國累計有超過67.5萬人死於新冠肺炎，超越1918年西班牙流感引致的死亡人數，成為美國死亡人數最多的傳染病。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的統計數據，美國截至周一（20日）有超過67.5萬名新冠患者死亡，平均每日有超過1,900人死於新冠肺炎。

而1918年西班牙流感分為3波疫情，包括1918年春天、同年秋天、1919年初冬季至春季。根據美國疾控中心（CDC）的估算，當時約67.5萬美國人死於西班牙流感。

但因應染疫死亡的人口比例計算，西班牙流感對美國人口造成較大威脅。美國現時有近3.3億人口，美國於1918年時料有1.03億人口，少過現時人口的三分之一。

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西班牙流感疫情於美國爆發期間，相等於每150個美國人就有1人死於西班牙流感。而按目前的死亡數字計，相等於每500個美國人就有1人死於新冠肺炎。

另外，兩次疫情的殺傷力也不一樣。第一次世界大戰期間，美國及歐洲各地出現大規模男性流動的情況，這批人受的影響較大。西班牙流感爆發時導致大量年輕人死亡，但新冠肺炎的死亡個案較多屬長者及長期病患者等高危群體。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，西班牙流感於全球導致2,000萬至5,000萬人死亡。而根據約翰霍普金斯大學的數據，全球暫有470萬人死於新冠肺炎。

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責任編輯：鄭錦玲

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