【恒大3333】許家印中秋致信恒大員工　稱堅信能盡快走出黑暗時刻

中國恒大 （03333） 債務危機未除，或面臨倒閉風險。恒大主席許家印於中秋向恒大全體員工發布全員信，感謝員工的辛苦付出，並向員工家屬致敬，又指出全力以赴履行好社會責任，堅信集團能走出至暗時刻。

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許家印於信中指，通過各級領導和全體員工的共同努力，堅信恒大一定能盡快走出至暗時刻，加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷，又指要更加緊密團結，全力以赴履行好社會責任。

恒大管理層：銀行若拒延期貸款 恒大將立即倒閉【下一頁】

恒大股價未止跌，今日再跌近4%，最新報2.19元；恒大物業 （06666） 則升約2.5%，最新報4.18元；恒大汽車 （00708） 再跌半成，最新報2.75元。

各級領導、各位同事： 值此中秋佳節，我衷心祝願你們及家人節日快樂、闔家安康！向仍然奮戰在覆工覆產第一線的全體員工致以最誠摯的問候！ 當前，公司遇到了前所未有的巨大困難，全體恒大員工都經受著從未有過的嚴峻挑戰。各級領導排除萬難、身先士卒、沒日沒夜，是保障公司大局穩定的中流砥柱。在這里，我向大家致以最真誠的感謝，向支持你們、默默承受了巨大犧牲的家人致以最崇高的敬意！ 一直以來，我為公司擁有一支忠心耿耿、任勞任怨、不計得失的恒大鐵軍，感到無比自豪。我堅信，恒大人永不服輸、越挫越強的精神，是我們戰勝一切困難的力量之源！我更加堅信，通過各級領導和全體員工的共同努力、艱苦奮鬥，恒大一定能盡快走出至暗時刻，一定能加快推進全面復工復產，一定能實現「保交樓」的重大目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。 人心齊，泰山移！同事們，讓我們更加緊密團結起來，以百折不撓的勇氣，堅韌不拔的精神，全力以赴履行好我們的社會責任，共同創造美好的未來！ 許家印

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編輯：吳敏芳

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