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【AUKUS】法國遊說歐盟 延後貿易談判懲罰澳洲

環球社會熱點 10:47 2021/09/21

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美英澳3國組成三邊安全夥伴關係AUKUS後，澳洲取消法國的潛艇訂單使法國不滿。據悉，法國正積極尋求歐盟成員國支持，延後與澳洲的貿易協議，作為澳洲政府取消潛艇訂單的部分懲罰。

英法防長取消會晤 AUKUS持續發酵 【下一頁】

【AUKUS】英政府僅10人知情 早與美澳傾合作 【下一頁】

第12輪的歐盟澳洲貿易協議談判原定在下月開展，但有指法國正遊說其他成員國，押後與澳洲談判，以懲罰澳洲取消價值900億澳元（約5092億港元）的潛艇訂購協議，但暫時未知有多少成員國願意支持法國的懲罰舉動。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，法國遭受美英澳3國的不公平對待，仍有眾多問題有待解答。歐盟成員國的外長預計本周在紐約出席聯合國大會時，亦會商討相關事件

法國召回大使 不滿美澳共建核潛艇 【下一頁】

拜登又失魂 唔記得澳洲總理叫乜名（有片） 【下一頁】

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）否認事件，指兩國的爭議不會蔓延至與歐盟的自由貿易協定。特漢表示，在貿易協定談判上，一切並未受4國之間的爭議影響，現時雙方依然有意維持自然貿易協定。

澳洲取消潛艇訂購協議後，法國隨即採取連串行動以表不滿，如召回駐美國及澳洲大使。法國防長帕利（Florence Parly）原定本周與英國防長華禮仕（Ben Wallace）的會晤亦同告取消。法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）亦表示，今周參加聯合國大會時，不打算與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）會面。

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責任編輯：吳漢培

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