▲ 【支援措施】金管局：預先批准還息不還本延長6個月 採用企業縮至3100個

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至2022年4月底。金管局表示，留意到參與計劃的企業數目已大幅減少，由初期佔合資格企業總數的16%（1.9萬個企業客戶）下降至目前的2.7%（3100個），未來幾個月會研究不同退出方案。

金管局承認，計劃下的還息不還本安排長達2年，對銀行審慎管理風險構成越來越大的壓力。而且，很多海外地區正陸續退出疫情期間推出的紓困措施。因此，金管局和協調機制認為，有必要開始探討計劃的退出部署。

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在未來幾個月，金管局會和銀行業會以確保有需要的企業繼續得到適當的信貸支援為前提，研究不同的退出方案。倘有具體詳情，將會進一步公布。

緊接今次延期後，合資格企業客戶在今年11月至明年4月期間的貸款本金還款期可獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。如果同一筆貸款自原貸款日起連續展期540天或以上（或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起連續展期270天或以上），銀行可以彈性為客戶提供不同的信貸支援方案，確保有需要的客戶在符合審慎風險管理原則下繼續得到適切的援助。

此外，「中小企融資擔保計劃」下支援措施的還息不還本安排，將由最多18個月增加至最多24個月，還息不還本安排的申請期，亦一併延長至2022年6月底。

滙豐：400億中小企貸款數月內爆額 延長計劃優惠

滙豐香港工商金融主管方嘯表示，自2020年2月起，已透過各項措施協助商業客戶紓緩資金壓力，涉及逾2,900億元貸款金額。

另外，為配合香港經濟復蘇的勢頭，滙豐早前推出400億元貸款計劃，助香港中小企為未來增長作準備。方嘯續指，計劃深受不同行業的中小企歡迎，數月內已批出多於400億元的預留貸款額。由於客戶反應熱烈，會繼續相關計劃，並提供2個月利息回贈等相關優惠至11月底，以配合中小企業務增長或營運所需。

截至8月底止，銀行業為支援企業客戶已經批出超過7.6萬宗貸款展期等支援措施，涉資達8,700億元。

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