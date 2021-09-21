【數碼轉型】環亞貴賓室採AWS雲端升級架構　加快全球擴展

旅遊款待業在過去一年面對困境，把握新冒起的數碼趨勢，趁機改革業務亦可能轉危為機。

環亞機場服務去年以來加快數碼轉型，環亞機場服務管理集團首席資訊總監張明珠受訪時表示，環亞在疫情間沒有停下腳步，反而加快擴展網絡，由過去18個月，提供服務的設施由180個擴至逾250個，足跡遍及全球70個主要機場。

她續指，這些業務上的改動，背後由數碼轉型所驅動，涉及重新建構IT系統，把大部分的IT基礎設施遷移至AWS雲端服務，採用微服務架構，讓新服務可隨時推出、擴展規模。

IT以前會是樽頸位，要關注新服務與現有系統的連接、網絡安全等問題，現在以雲端科技便可簡化很多。

她解釋，以前集團要推出新的貴賓室，IT系統的設定需時頗長，動輒數個月。

集團現在定下在2025年擴展至500個服務點，100個機場的目標

加上將會提供更多元化服務，因此對背後的IT系統帶來考驗

應用雲端，減省數據中心設定等工作，便可以減去這些煩惱

她舉例，在美國一個新貴賓室涉及合作夥伴，因對方為金融機構，要求數據儲存能滿足當地合規要求，而環亞便可藉助AWS滿足條件。她續指，因能更有效率地在新服務點建立IT基礎設施，推出新貴賓室系統的時間可從四個月大幅縮短至一週，同時成本亦比以前採用自家數據中心架構，節省40%。

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環亞另一項大動作是推出新的服務App，加強個人化，張明珠解釋，相信在疫情之後，旅客服務要求會提高，例如期望以手機無縫管理旅程中大小事項，並能賺取更多消費回報。

我們新推的應用，是為旅客提供一個身處全球各地都可使用的服務計劃，賺取與使用積分。

她解釋，背後的系統要求涉及跨航空公司、零售、金融機構的連接，但透過雲端以及API接口，讓合作夥伴連接數據，現已建立一個機場服務生態圈平台。



AWS旅遊及酒店業務董事總經理David Peller指出，旅遊業在疫情、檢疫措施等影響下，暫仍面對頗大不確定性，但無論如何，行業核心是為旅客提供滿意體驗，這涉及實體設施的經營，屬頗大的資本投資，因此提高服務效率、減輕成本負擔，自然是行業的關注。

在部分旅遊開始重開的地區，亦面對頗大的人手不足壓力。

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記者：周俊霖

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