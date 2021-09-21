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【香港樓市】林鄭月娥：不便評論北京向地產商施壓傳聞　發展商願意配合港府政策

股市 10:25 2021/09/21

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路透社上周五報道，中央已對香港主要地產商提出新任務，要求他們將資源和影響力幫助解本港房屋短缺問題。 特首林鄭月娥今早（21日）出席行政會議前表示，不想評論有關傳聞，但指中央非常關心香港民生議題。

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林鄭月娥指出，完善選舉制度後，希望可以切實提升香港政府管治效能，冀為市民解決問題。她又指，相信目前市民最關心的是通關，其次是房屋問題。林鄭月娥指，本屆政府大幅調整房屋政策，包括向公營房屋傾斜，重置置業階梯，現時最大是土地問題，發展商手上的私人土地，政府有需要時可以透過公權力收回，興建公營屋企，解決困擾市民多時的問題。

她指，近年親身體會，與發展商打交道，認為發展商願意配合，包括透過土地共享政策，發展公營房屋，亦有一半過渡性房屋用地，都是由發展商無償借出，希望未來公私合作可見到更大成效。

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編輯：吳敏芳

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發展商 過渡性房屋 完善選舉制度 地產 北京 香港 林鄭月娥

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