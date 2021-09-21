【恒大3333】高盛：恒大危機或拖跌中國經濟4.1百分點　

中國恒大 （03333） 債務危機引發連鎖反應，高盛認為，恒大違約危機，是全球投資者當前面對的最大下行風險，中國經濟增長將因為恒大危機而放緩，最壞情況下，有關負面影響達4.1個百分點。另外，花旗認為，北京將採取行動防止恒大危機成為中國版雷曼，但部分銀行可能會成為犧牲品。

高盛分析員Hui Shan表示，恒大債務危機的危險之處是蔓延至其他領域。恒大若違約，可影響中國金融業及實體經濟，過去一周的事件表明事件朝著這個方向發展。她指出，其他負債較高的發展商近期股債亦受到拋售，反映恒大危機正在擴散。

蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」 內地樓市或因此陷入寒冬【下一頁】

Shan預期，中國經濟增長將因為恒大危機而放緩，保守估計減少1.4個百分點，進一步惡化的情況下， 負面影響可以達到2.5個百分點，最壞情況下則是4.1個百分點。

花旗：部分銀行或成犧牲品

另外，花旗分析師認為，北京將採取行動防止防止恒大危機成為中國版雷曼，但一些銀行可能會成為犧牲品。花旗認為，決策者將堅持防止系統性風險的底線，以爭取時間化解債務風險，並推動整體信貸環境邊際寬鬆。

恒大管理層：銀行若拒延期貸款 恒大將立即倒閉 平保稱無風險敞口【下一頁】

花旗對銀行高風險房企貸款敞口的分析顯示，民生銀行 （01988） 、平安銀行和光大銀行 （06818） 的信貸風險最大；南京銀行、重慶農村商業銀行 （03618） 、郵儲行 （01658） 則更不容易受到衝擊，該行認為下跌會帶來逢低買入優質公司的機會。

相關文章：【Bitcoin】恒大危機+收水憂慮 比特幣挫逾一成跌至40000美元水平

【恒大3333】解除股份質押不足十日 恒大即減持A股嘉凱城

編輯：吳敏芳

*重溫今早《ET開市直擊》-中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾【按此】*