【恒大汽車】恒大汽車向獨立非執董及3180名科研員工授出購股權　股價急升急跌後打回原形

▲ 恒大汽車向獨立非執董及3180名科研員工授出購股權

恒大汽車 （00708） 公布，根據購股權計劃，向公司3名獨立非執行董事及集團約3180名科研技術僱員等授出購股權，可認購公司共3.2億股新股，相當於已發行股份約3.3%。購股權行使價為每股3.9元，較恒大汽車周一收市價溢價34.5%。恒大汽車股價早段曾升11%，高見3.22元，惟其後倒跌最多7.6%，低見2.68元。恒大汽車收報2.9元，無升跌。

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其中，恒大汽車3名獨立非執董周承炎、郭建文及謝武各獲30萬股購股權。

恒大汽車表示，授予購股權，有助繼續推動及支持公司發展，並確保集團的整體利益及長遠發展穩定性，努力為公司提升企業價值及實現公司的長遠目標。

董事會認為，授出購股權符合公司及所有股東整體利益，而任何屬於副總裁級別或以上的非科研技術人員，將不獲授予任何購股權。

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責任編輯︰梁浩碩

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