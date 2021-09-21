【港股市況】恒生指數早段跌逾300點後曾倒升　友邦升4%撐市、濠賭股反彈（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，道指曾瀉近1000點，港股今早承接續低開逾200點。恒生指數開報23867點，跌231點。恒生科技指數跌近2%，報6147點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近2%；恒大 （03333） 反彈逾3%。

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【10：39】友邦 （01299） 升幅擴至4%，高見87.15元。

【10：34】大市最新於24100點水平爭持。

【10：15】新地 （00016） 最新反彈逾3%；恒地 （00012） 轉升0.9%；新世界 （00017） 、信置 （00083） 及長實 （01113） 分別升逾2%。

【10：12】ATMX拖累反彈勢頭，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，破底低見145.5元；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%。

【10：10】友邦 （01299） 升幅擴大至逾3%，高見86.7元。

【10：07】理想汽車 （02015） 跌近一成，一度跌穿100元，破底低見99元。

【10：02】滙豐穿40元關後再跌 花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）

【09：56】港股反彈乏力，恒指再度回落轉跌約55點，報24044點。

【09：54】恒大系部分轉跌，恒大 （03333） 跌逾5%，低見2.15元；恒大汽車 （00708） 跌逾4%；恒大物業 （06666） 升0.7%。

【恒大3333】高盛︰恒大危機或拖跌中國經濟4.1百分點 花旗料北京將採取行動防止中國版雷曼

【09：48】比特幣一度跌至40000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 跌逾1%；美圖公司 （01357） 跌近3%。

【Bitcoin】恒大危機+收水憂慮 比特幣挫逾一成跌至40000美元水平

【09：45】金沙 （01928） 反彈幅度擴大至逾4%，高見15.74元。

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【09：43】恒指倒升，重上24100點。

【09：41】大市跌幅收窄至約100點，於24000點水平爭持；科指跌1.4%，報6183點。

【09：40】收購富力將旗下物管業務的碧桂園服務 （06098） 逆市升逾3%，高見47.2元。

【09：36】濠賭股逆市反彈，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾2%；銀娛 （00027） 升逾1%。另外，永利 （01128） 破底後倒升逾2%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾2%。

【09：34】友邦 （01299） 股價反彈逾2%，高見85.9元。

【09：33】恒地 （00012） 股價續跌3%，低見28.05元。

【09：31】大市開市後跌逾300點，低見23771點。

【09：28】理想汽車 （02015） 低開近2%。理想汽車預計今年第三季度的車輛交付量約為24500輛，低於早前預期的25000至26000輛。

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【09：27】恒大系逆市向上，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 分別升逾3%；恒大物業 （06666） 升逾1%。

【09：24】部分本港地產股逆市反彈，新地 （00016） 升逾1%；新世界 （00017） 升近2%；長實 （01113） 升0.8%。新地產大股東郭氏家族郭得勝遺孀鄺肖卿（郭老太）上周五（9月17日）增持新地，每股平均價104.5768元，涉及53.8萬股，涉資5626.23萬元。

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【09：24】富力 （02777） 逆市升12%。富力大股東李思廉及張力將為集團注入80億元資金，另外，富力將旗下物管業務以最多100億元人民幣售予碧桂園服務 （06098） 。

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【09：21】恒生指數開報23867點，跌231點。恒生科技指數跌近2%，報6147點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近2%；恒大 （03333） 反彈逾3%。

【恒大3333】碧桂園服務洽購恒大物業「價格沒談攏」 不排除再次接洽可能性

【09：13】期指開報23948點，跌114點或近0.5%。

【08：53】恒大汽車向獨立非執董及3180名科研員工授出購股權 涉3%股份

【08：40】恒指黑期跌約121點，報23950點；道指期貨反彈165點，報34135點。

【07：45】港股ADR收報23757點，跌342點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報38.33元，較港收市價低0.67元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報441.34元，較港收市價低7.08元或3%。

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【07：30】市場憂慮中國房地產行業流動性緊張、美國聯儲局退出寬鬆政策，以及環球經濟復甦放緩，避險情緒急劇升溫，美股3大指數持續滑落，道指曾瀉971點，創兩個月最大跌幅，收市挫614點或1.78%，報33970點；標指跌75點或1.7%，報4357點；納指跌330點或2.19%，報14713點。

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【開市9點半】大摩指本港樓價最差情景跌2成 新地：未聽聞中央向地產商施壓

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責任編輯︰梁浩碩