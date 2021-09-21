【港股市況】恒指黑期跌約121點　道指期貨反彈165點（不斷更新）

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【ET開市直擊】中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾
美股下挫，道指曾瀉近1000點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開342點，恒指料開報23757點。滙豐 （00005） ADR折合報38.33元，較港收市價低0.67元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報441.34元，較港收市價低7.08元或3%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【08：53】恒大汽車向獨立非執董及3180名科研員工授出購股權 涉3%股份
【08：40】恒指黑期跌約121點，報23950點；道指期貨反彈165點，報34135點。
【07：45】港股ADR收報23757點，跌342點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報38.33元，較港收市價低0.67元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報441.34元，較港收市價低7.08元或3%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】市場憂慮中國房地產行業流動性緊張、美國聯儲局退出寬鬆政策，以及環球經濟復甦放緩，避險情緒急劇升溫，美股3大指數持續滑落，道指曾瀉971點，創兩個月最大跌幅，收市挫614點或1.78%，報33970點；標指跌75點或1.7%，報4357點；納指跌330點或2.19%，報14713點。
即睇美股收市，廿大成交全跌
【開市9點半】大摩指本港樓價最差情景跌2成 新地：未聽聞中央向地產商施壓
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責任編輯︰梁浩碩