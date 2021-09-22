  • 28°C
香港時間 : 2021922日 (三) 06:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　阿里美股滙豐ADR低近2%（不斷更新）

股市 05:16 2021/09/22

分享：

港股今日中秋節翌日假期休市，夜期收市跌43點，收報24132點，港股ADR未見嚴重跌勢，僅阿里巴巴美股及滙豐ADR受壓。

即睇港股ADR收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2
ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 38.20 -1.5%
美團ADR 232.59 +0.9%
騰訊ADR 452.42 +0.5%
阿里巴巴美股 146.18 -1.7%

港股昨早曾跌逾300點，在友邦 （01299） 、濠賭股及地產股帶動回升，惟科技股下跌拖累反彈勢頭。恒生指數中秋假前收報24221點，升122點，成交1192億元。恒生科技指數跌0.5%，報6242點。友邦 （01299） 升近6%，貢獻指數逾9成升幅。

港股收市情況：

    點擊圖片放大
    +2

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +9
    +8

焦點新聞︰

【恒大3333】一文看清白宮、投資機構評論恒大債務危機　大空頭Chanos：習近平關鍵時刻

【香港樓市】林鄭月娥：不便評論北京向地產商施壓傳聞　發展商願意配合港府政策

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌43點，收報24132點

【22：32】夜期暫跌105點

【19：35】夜期跌58點，報24117點，低水105點。

【16：33】期指收報24175點，升113點或0.5%，低水47點。

【16：33】中電信控股股東擬增持A股至少40億元人民幣　回A上市剛足月

【16：10】恒生指數收報24221點，升122點，成交1192億元。恒生科技指數跌0.5%，報6242點。友邦 （01299） 升近6%領市；科技股逆市下跌，濠賭、內房、本港地產股反彈。

【16：00】恒生指數U盤前升167點，報24266點。

【15：42】理文化工 （00746） 升逾19%，破頂高見12.46元。

【15：40】友邦 （01299） 升幅逐步擴大，尾市最多升6%，高見88.8元。

【15：23】恒指升幅突擴大至近180點，報24277點；科指跌0.3%，報6251點。

【15：22】平保 （02318） 升幅擴大至3%，高見53.35元。

【15：18】大市最新升約65點，報26164點，上試今早高位24188點。

【15：02】麗新發展股權 （02969） 今早破底低見0.485元後，最新倒升逾54%，高見0.85元。

【14：51】大市再度轉升，恒指升3點，報24102點；科指跌0.9%，報6213點。

【14：41】平保 （02318） 午後曾跌逾4%破底低見49元，最新倒升0.5%，報51.6元。

【14：36】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 升0.8%；瑞聲 （02018） 跌逾2%。

【iPhone】郭明錤料明年iPhone有三大賣點　iPhone 14 Pro螢幕「瀏海」或消失

【14：30】嘉里建設 （00683） 跌1%。嘉里建設公布有意行使股東周年大會獲通過的一般授權回購股份。

【香港樓市】嘉里建設宣布啟動回購　穩定近7厘股息外新賣點？

【14：24】潤地 （01109） 午後升逾4%，高見29.15元；中海外 （00688） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升8%；雅居樂 （03383） 升逾6%；融創 （01918） 升逾4%。

【14：17】大市跌幅收窄至約30點，報24069點。科指跌1%，報6208點。

【14：17】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大

【13：46】友邦 （01299） 午後最多升5.3%，高見88.2元，成交22.5億元。

【13：33】中銀香港 （02388） 跌3%，低見22.2元。

【13：22】恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 午後跌近半成，恒大物業 （06666） 升近1%。

【恒大3333】大和：內銀的恒大債務敞口涉三範疇惟風險可控　料政府很快會有應對方案

【13：21】大市跌155點，報23943點。

【13：10】友邦 （01299） 午後升幅進一步擴大至4.8%，高見87.75元。

【13：06】科技股午後續向下，美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：00】港股午後初段跌約80點，報24017點；科指跌1.5%，報6175點。

【12：01】恒生指數半日跌77點，報24022點，大市成交668億元。恒生科技指數跌1.5%，報6176點。友邦 （01299） 升逾4%撐市；濠賭股反彈，金沙 （01928） 升逾4%；ATM跌逾1%至3%；恒大 （03333） 再跌3%。

【11：54】高盛引述澳博料6大澳門賭牌牌主可續牌10年　澳門官員：沒有預設賭牌數目立場

【11：54】保誠招股首日僅錄1.7億孖展未足額　國際配售部分傳超購數倍

【11：43】港股中午收市前跌約137點，報23961點；科指跌1.8%，報6158點。

【11：42】新力控股插近9成後停牌　標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）

【11：26】平保 （02318） 續跌4%，破底低見49.05元。

【11：20】美團 （03690） 最新跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌逾1%，大市跌幅擴大至180點；科指跌1.8%。

【11：12】大市反覆，最新轉跌百點，跌穿24000點，報23992點，跌106點。

【11：10】許家印中秋致信恒大員工　稱堅信能盡快走出黑暗時刻

【11：00】大市最新升約10點，報24109點；科指跑輸跌0.9%，報6212點。

【10：55】ATMX中，小米 （01810） 率先轉升近0.7%，高見23元。

【10：47】內房反彈，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%；融創 （01918） 升逾3%；世茂 （00813） 升0.9%；富力地產 （02777） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾5%。

【10：39】友邦 （01299） 升幅擴至4%，高見87.15元。

【10：34】大市最新於24100點水平爭持。

【10：15】新地 （00016） 最新反彈逾3%；恒地 （00012） 轉升0.9%；新世界 （00017） 、信置 （00083） 及長實 （01113） 分別升逾2%。

【10：12】ATMX拖累反彈勢頭，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，破底低見145.5元；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%。

【阿里巴巴人事】螞蟻集團董事長井賢棟退出阿里董事會、蔡崇信最低票連任　螞蟻：申請金控必須做法（第二版）

【10：10】友邦 （01299） 升幅擴大至逾3%，高見86.7元。

【10：07】理想汽車 （02015） 跌近一成，一度跌穿100元，破底低見99元。

【10：02】滙豐穿40元關後再跌　花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）

【09：56】港股反彈乏力，恒指再度回落轉跌約55點，報24044點。

【09：54】恒大系部分轉跌，恒大 （03333） 跌逾5%，低見2.15元；恒大汽車 （00708） 跌逾4%；恒大物業 （06666） 升0.7%。

【恒大3333】高盛︰恒大危機或拖跌中國經濟4.1百分點　花旗料北京將採取行動防止中國版雷曼

【09：48】比特幣一度跌至40000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 跌逾1%；美圖公司 （01357） 跌近3%。

【Bitcoin】恒大危機+收水憂慮　比特幣挫逾一成跌至40000美元水平

【09：45】金沙 （01928） 反彈幅度擴大至逾4%，高見15.74元。

【澳門賭牌】澳門今午徵詢修改博彩法意見　官員：沒有預設立場

【09：43】恒指倒升，重上24100點。

【09：41】大市跌幅收窄至約100點，於24000點水平爭持；科指跌1.4%，報6183點。

【09：40】收購富力將旗下物管業務的碧桂園服務 （06098） 逆市升逾3%，高見47.2元。

【09：36】濠賭股逆市反彈，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾2%；銀娛 （00027） 升逾1%。另外，永利 （01128） 破底後倒升逾2%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾2%。

【09：34】友邦 （01299） 股價反彈逾2%，高見85.9元。

【09：33】恒地 （00012） 股價續跌3%，低見28.05元。

【09：31】大市開市後跌逾300點，低見23771點。

【09：28】理想汽車  （02015） 低開近2%。理想汽車預計今年第三季度的車輛交付量約為24500輛，低於早前預期的25000至26000輛。

【芯片短缺】理想汽車下調三季度交付預測　疫情影響專用芯片嚴重減產

【09：27】恒大系逆市向上，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 分別升逾3%；恒大物業 （06666） 升逾1%。

【09：24】部分本港地產股逆市反彈，新地 （00016） 升逾1%；新世界 （00017） 升近2%；長實 （01113） 升0.8%。新地產大股東郭氏家族郭得勝遺孀鄺肖卿（郭老太）上周五（9月17日）增持新地，每股平均價104.5768元，涉及53.8萬股，涉資5626.23萬元。

【新地郭老太】郭老太鄺肖卿上周五斥5626萬元增持新地　持股一日帳面損手542萬元

【香港樓市】新地：未聽聞中央向香港地産商施壓　集團主動配合政府建過渡性房屋

【09：24】富力 （02777） 逆市升12%。富力大股東李思廉及張力將為集團注入80億元資金，另外，富力將旗下物管業務以最多100億元人民幣售予碧桂園服務  （06098）

【內房危機】富力連出兩招救亡：大股東注資80億、物管業務100億售予碧服

【09：21】恒生指數開報23867點，跌231點。恒生科技指數跌近2%，報6147點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近2%；恒大 （03333） 反彈逾3%

【恒大3333】碧桂園服務洽購恒大物業「價格沒談攏」　不排除再次接洽可能性

【09：13】期指開報23948點，跌114點或近0.5%。

【08：53】恒大汽車向獨立非執董及3180名科研員工授出購股權　涉3%股份

【08：40】恒指黑期跌約121點，報23950點；道指期貨反彈165點，報34135點。

【07：45】港股ADR收報23757點，跌342點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報38.33元，較港收市價低0.67元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報441.34元，較港收市價低7.08元或3%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】市場憂慮中國房地產行業流動性緊張、美國聯儲局退出寬鬆政策，以及環球經濟復甦放緩，避險情緒急劇升溫，美股3大指數持續滑落，道指曾瀉971點，創兩個月最大跌幅，收市挫614點或1.78%，報33970點；標指跌75點或1.7%，報4357點；納指跌330點或2.19%，報14713點。

即睇美股收市，廿大成交全跌

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【開市9點半】大摩指本港樓價最差情景跌2成　新地：未聽聞中央向地產商施壓

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【美股收市】憂儲局收水 道指升逾300點後轉跌50點 納指微彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股收市】憂儲局收水 道指升逾300點後轉跌50點 納指微彈
【美股收市】憂儲局收水 道指升逾300點後轉跌50點 納指微彈
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄
【恒大3333】恒大危機燒至日股　日本政府退休基金被揭持恒大債、內地網民戲稱恒大抗日英雄
【HSBC滙豐】滙豐穿40元關後再跌　花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）
【HSBC滙豐】滙豐穿40元關後再跌　花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）
【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大
【恒大3333】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券　晨星料中央拯救恒大的可能性不大
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　阿里美股滙豐ADR低近2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　阿里美股滙豐ADR低近2%（不斷更新）