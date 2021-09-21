【恒指夜期】夜期跌58點　港股中秋假前升122點　友邦升6%領市（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

夜期跌58點，報24117點，低水105點。港股今早曾跌逾300點，在友邦 （01299） 、濠賭股及地產股帶動回升，惟科技股下跌拖累反彈勢頭。恒生指數中秋假前收報24221點，升122點，成交1192億元。恒生科技指數跌0.5%，報6242點。友邦 （01299） 升近6%，貢獻指數逾9成升幅。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【19：35】夜期跌58點，報24117點，低水105點。

【16：33】期指收報24175點，升113點或0.5%，低水47點。

【16：33】中電信控股股東擬增持A股至少40億元人民幣 回A上市剛足月

【16：10】恒生指數收報24221點，升122點，成交1192億元。恒生科技指數跌0.5%，報6242點。友邦 （01299） 升近6%領市；科技股逆市下跌，濠賭、內房、本港地產股反彈。

【16：00】恒生指數U盤前升167點，報24266點。

【15：42】理文化工 （00746） 升逾19%，破頂高見12.46元。

【15：40】友邦 （01299） 升幅逐步擴大，尾市最多升6%，高見88.8元。

【15：23】恒指升幅突擴大至近180點，報24277點；科指跌0.3%，報6251點。

【15：22】平保 （02318） 升幅擴大至3%，高見53.35元。

【15：18】大市最新升約65點，報26164點，上試今早高位24188點。

【15：02】麗新發展股權 （02969） 今早破底低見0.485元後，最新倒升逾54%，高見0.85元。

【14：51】大市再度轉升，恒指升3點，報24102點；科指跌0.9%，報6213點。

【14：41】平保 （02318） 午後曾跌逾4%破底低見49元，最新倒升0.5%，報51.6元。

【14：36】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 升0.8%；瑞聲 （02018） 跌逾2%。

【iPhone】郭明錤料明年iPhone有三大賣點 iPhone 14 Pro螢幕「瀏海」或消失

【14：30】嘉里建設 （00683） 跌1%。嘉里建設公布有意行使股東周年大會獲通過的一般授權回購股份。

【香港樓市】嘉里建設宣布啟動回購 穩定近7厘股息外新賣點？

【14：24】潤地 （01109） 午後升逾4%，高見29.15元；中海外 （00688） 升逾2%；碧桂園 （02007） 升8%；雅居樂 （03383） 升逾6%；融創 （01918） 升逾4%。

【14：17】大市跌幅收窄至約30點，報24069點。科指跌1%，報6208點。

【14：17】滙豐、貝萊德及瑞銀過去數月增持恒大債券 晨星料中央拯救恒大的可能性不大

【13：46】友邦 （01299） 午後最多升5.3%，高見88.2元，成交22.5億元。

【13：33】中銀香港 （02388） 跌3%，低見22.2元。

【13：22】恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 午後跌近半成，恒大物業 （06666） 升近1%。

【恒大3333】大和：內銀的恒大債務敞口涉三範疇惟風險可控 料政府很快會有應對方案

【13：21】大市跌155點，報23943點。

【13：10】友邦 （01299） 午後升幅進一步擴大至4.8%，高見87.75元。

【13：06】科技股午後續向下，美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：00】港股午後初段跌約80點，報24017點；科指跌1.5%，報6175點。

【12：01】恒生指數半日跌77點，報24022點，大市成交668億元。恒生科技指數跌1.5%，報6176點。友邦 （01299） 升逾4%撐市；濠賭股反彈，金沙 （01928） 升逾4%；ATM跌逾1%至3%；恒大 （03333） 再跌3%。

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【11：54】保誠招股首日僅錄1.7億孖展未足額 國際配售部分傳超購數倍

【11：43】港股中午收市前跌約137點，報23961點；科指跌1.8%，報6158點。

【11：42】新力控股插近9成後停牌 標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）

【11：26】平保 （02318） 續跌4%，破底低見49.05元。

【11：20】美團 （03690） 最新跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌逾1%，大市跌幅擴大至180點；科指跌1.8%。

【11：12】大市反覆，最新轉跌百點，跌穿24000點，報23992點，跌106點。

【11：10】許家印中秋致信恒大員工 稱堅信能盡快走出黑暗時刻

【11：00】大市最新升約10點，報24109點；科指跑輸跌0.9%，報6212點。

【10：55】ATMX中，小米 （01810） 率先轉升近0.7%，高見23元。

【10：47】內房反彈，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%；融創 （01918） 升逾3%；世茂 （00813） 升0.9%；富力地產 （02777） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾5%。

【10：39】友邦 （01299） 升幅擴至4%，高見87.15元。

【10：34】大市最新於24100點水平爭持。

【10：15】新地 （00016） 最新反彈逾3%；恒地 （00012） 轉升0.9%；新世界 （00017） 、信置 （00083） 及長實 （01113） 分別升逾2%。

【10：12】ATMX拖累反彈勢頭，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，破底低見145.5元；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%。

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【10：10】友邦 （01299） 升幅擴大至逾3%，高見86.7元。

【10：07】理想汽車 （02015） 跌近一成，一度跌穿100元，破底低見99元。

【10：02】滙豐穿40元關後再跌 花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）

【09：56】港股反彈乏力，恒指再度回落轉跌約55點，報24044點。

【09：54】恒大系部分轉跌，恒大 （03333） 跌逾5%，低見2.15元；恒大汽車 （00708） 跌逾4%；恒大物業 （06666） 升0.7%。

【恒大3333】高盛︰恒大危機或拖跌中國經濟4.1百分點 花旗料北京將採取行動防止中國版雷曼

【09：48】比特幣一度跌至40000美元水平，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 跌逾1%；美圖公司 （01357） 跌近3%。

【Bitcoin】恒大危機+收水憂慮 比特幣挫逾一成跌至40000美元水平

【09：45】金沙 （01928） 反彈幅度擴大至逾4%，高見15.74元。

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【09：43】恒指倒升，重上24100點。

【09：41】大市跌幅收窄至約100點，於24000點水平爭持；科指跌1.4%，報6183點。

【09：40】收購富力將旗下物管業務的碧桂園服務 （06098） 逆市升逾3%，高見47.2元。

【09：36】濠賭股逆市反彈，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾2%；銀娛 （00027） 升逾1%。另外，永利 （01128） 破底後倒升逾2%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾2%。

【09：34】友邦 （01299） 股價反彈逾2%，高見85.9元。

【09：33】恒地 （00012） 股價續跌3%，低見28.05元。

【09：31】大市開市後跌逾300點，低見23771點。

【09：28】理想汽車 （02015） 低開近2%。理想汽車預計今年第三季度的車輛交付量約為24500輛，低於早前預期的25000至26000輛。

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【09：27】恒大系逆市向上，恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 分別升逾3%；恒大物業 （06666） 升逾1%。

【09：24】部分本港地產股逆市反彈，新地 （00016） 升逾1%；新世界 （00017） 升近2%；長實 （01113） 升0.8%。新地產大股東郭氏家族郭得勝遺孀鄺肖卿（郭老太）上周五（9月17日）增持新地，每股平均價104.5768元，涉及53.8萬股，涉資5626.23萬元。

【新地郭老太】郭老太鄺肖卿上周五斥5626萬元增持新地 持股一日帳面損手542萬元

【香港樓市】新地：未聽聞中央向香港地産商施壓 集團主動配合政府建過渡性房屋

【09：24】富力 （02777） 逆市升12%。富力大股東李思廉及張力將為集團注入80億元資金，另外，富力將旗下物管業務以最多100億元人民幣售予碧桂園服務 （06098） 。

【內房危機】富力連出兩招救亡：大股東注資80億、物管業務100億售予碧服

【09：21】恒生指數開報23867點，跌231點。恒生科技指數跌近2%，報6147點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近2%；恒大 （03333） 反彈逾3%。

【恒大3333】碧桂園服務洽購恒大物業「價格沒談攏」 不排除再次接洽可能性

【09：13】期指開報23948點，跌114點或近0.5%。

【08：53】恒大汽車向獨立非執董及3180名科研員工授出購股權 涉3%股份

【08：40】恒指黑期跌約121點，報23950點；道指期貨反彈165點，報34135點。

【07：45】港股ADR收報23757點，跌342點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報38.33元，較港收市價低0.67元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報441.34元，較港收市價低7.08元或3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場憂慮中國房地產行業流動性緊張、美國聯儲局退出寬鬆政策，以及環球經濟復甦放緩，避險情緒急劇升溫，美股3大指數持續滑落，道指曾瀉971點，創兩個月最大跌幅，收市挫614點或1.78%，報33970點；標指跌75點或1.7%，報4357點；納指跌330點或2.19%，報14713點。

即睇美股收市，廿大成交全跌

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【開市9點半】大摩指本港樓價最差情景跌2成 新地：未聽聞中央向地產商施壓

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責任編輯︰梁浩碩