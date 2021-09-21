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【Bitcoin】恒大危機+收水憂慮　比特幣挫逾一成跌至40000美元水平

股市 08:25 2021/09/21

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【Bitcoin】恒大危機+收水憂慮　比特幣挫逾一成跌至40000美元水平

中國恒大 （03333） 債務危機不但拖累亞洲以至歐美股市，亦令加密貨幣價格大幅下跌，Bitcoin比特幣跌至40000美元水平，低見40267美元。據CoinDesk數據，截至周二早上8時26分，比特幣最新報40465美元。24小時跌13.8%。另外，以太幣跌13.7%，報2839美元；狗狗幣跌12%，報0.199834美元。

隨著投資者權衡恒大債務的危機，再加上本周聯儲局議息所帶來的「收水」風險，加密貨幣跌勢反映了整體市場的走勢。分析指，部分人將把這次下跌歸因於中國恒大的局勢，投資者擔心一旦恒大破產，或會引發連鎖反應，認為比特幣未來一周走勢將繼續震盪。

雖然比特幣並不總是與金融市場同步，但相關性分析顯示，美國股市與比特幣有較高的一致性，兩者之間的關聯度達到一年來的最高水平，當金融市場下跌時，比特幣往往會追隨市場一同下跌。

【bitcoin】「鱷王」達里奧：現金是垃圾　比特幣漲十倍是無稽之談

【Bitcoin】比特幣曾瀉逾1成見4.5萬美元　薩爾瓦多趁機再買

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責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 港股 中國恒大（03333） 比特幣

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恒大汽車向獨立非執董及3180名科研員工授出購股權　涉3%股份

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