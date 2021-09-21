【ET財經早點1分鐘】白宮已準備好應對恒大危機 道指瀉614點

美股道指曾跌近千點，收市跌幅收窄至跌614點，納指跌百分之二，歐洲股市亦全綫下跌。

*今早9時《ET開市直擊》為你分析恒大危機事件，開市前綁好安全帶。【按此】*

市場憂慮中國房地產行業流動性緊張、美國聯儲局退出寬鬆政策，以及環球經濟復甦放緩，以致投資者避險情緒急劇升溫。

白宮新聞秘書表示，美國政府已準備好應對中國地產市場危機和恒大可能違約的風險。美國財政部仍正持續監控全球市場，包括評估美國經濟面臨的任何風險。

港股全球最傷 夜期再瀉393點

港股全球最傷，恒指日間急跌822點後，夜期再瀉393點。騰訊、阿里及美團ADR再低港收市價百分之三。

外國財經網站marketwatch分析指，恒大恐引爆環球潛在的金融危機，跌勢突然由亞洲市場擴散致歐美。

雖然認為恒大肯定不是美股下跌的唯一原因，但會是背後推動投資者避險情緒的一大因素。

碧桂園服務：不排除有再次接洽恒大物業

對於碧桂園服務收購恒大物業的傳聞，碧桂園服務執行董事李長江證實，與恒大物業接觸過，但價格沒談攏，未來是否還會與恒大物業有合作，這個決定權不完全在碧桂園服務，不排除還會有深度合作，不排除有再次接洽的可能。

新地：未聽聞中央向香港地産商施壓

另外，新鴻基地產表示，關注到有媒體宣稱「中央政府向香港地産商施壓」，截至目前從未收到媒體所稱的上述消息，亦從不贊成壟斷市場的行為。

新地強調，集團一直履行在環境、社會及企業管治方面的承諾，主動配合特區政府參與土地共享計劃以及建設大型過渡性房屋。