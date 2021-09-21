美國容許接種疫苗旅客入境料11月生效　美國航空股盤前升逾1%

▲ 白宮表示美國將於11月，取消對已完成疫苗接種的外國旅客限制。（法新社資料圖片）

白宮新冠病毒應對協調員齊恩茨 （Jeffrey Zients） 於當地時間周一表示，美國將於11月取消對完全接種疫苗的國際旅客限制，結束此前旨在限制新冠病毒傳播而實施的旅行禁令。旅遊業界預計美國飛歐洲的機票價格有望急升，平機票料難復見。

旅遊概念股盤前造好，Airbnb（美：ABNB）升1.5%；波音（美：BA）、聯合航空（美：UAL）、美國航空（美：AAL）、達美航空（美：DAL）齊升逾1%。

新規定將取代目前的制度，目前美國禁止最近14天在英國、歐盟等地區停留的人進入美國，無論有關人士是否接種過疫苗。

齊恩茨強調，國際旅客需要在登機前，提供已經完全接種新冠疫苗的紀錄，並且出示抵達美國前三天內的新冠病毒檢測陰性證明。未接種新冠疫苗的美國人必須在出發進入美國的前一天進行檢測，並在抵達後再次檢測。

新政策僅適用於航空旅行，不適用於陸路過境。

目前，白宮尚未公布是否對外國旅客的接種疫苗類型有具體要求。

疫情旅遊禁令由前總統特朗普在18個月前推出，禁令取消意味拜登在歐洲盟友的要求下，作出重大政策改變。

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編輯：李勝君

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