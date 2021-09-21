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【中秋好去處】未諗到中秋去邊慶祝好? 五大打卡熱點不容錯過

理財智慧 08:19 2021/09/21

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今天（周二，9月21日）是一年一度的中秋佳節，有別於去年的中秋，疫情下港人也不太敢外出慶中秋，今年疫情明顯緩和，相信不少人到外慶祝中秋的意欲也增加。未想到哪處慶祝中秋，本刊為大家推介以下四大熱點，設有中秋佈置，氣氛特別濃厚。

1.葵芳新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」
葵芳新都會廣場打造「喵喵遊園會Meow Plaza」，5米高的「喵星人」「碌碌」於即日起至10月31日期間空降新都會廣場，陪伴大家打卡放閃，歡度中秋賞月光。


其中商場L3 - L4露天廣場和L5空中花園四周滿佈色彩繽紛的1米高巨型七彩線球，每隔幾步都有打卡機會。至於5米高的「碌碌」，就準備踏上16米長「喵之秋橋」，奔向對岸掛上粉紅毛毛吊球的巨型貓抓柱玩具。

【中秋賞燈】人潮過多令居民感困擾 主辦方：大澳水鄉花燈節不會於中秋正日及追月夜亮燈，詳見【下一頁


吊橋的另一端特設「碌碌照相框」，這裡還有「碌碌」的肉球掌印，站在這個位置可與「碌碌」同框selfie。遊人在打卡後，可在貓抓柱玩具下的大圓凳休息，再去造型可愛的「喵咪涼亭」繼續拍照。商場的空中花園也設有「貓貓瞭望台」，此處可謂最佳拍攝位置，可以飽覽整個「喵喵遊園會Meow Plaza」。


此外，9月19日至10月31日期間，新都會廣場每晚6時至10時也開設「夢幻彩光騷」，「喵之秋橋」、巨型七彩線球和貓抓玩具等均會加入夢幻繽紛的浮動光影效果，配合輕快的樂章，整個露天廣場及空中花園將搖身一變成為幻彩遊樂園。


葵芳新都會廣場更於即日起至9月30日期間貼心呈獻「秋月美食賞」，最高可享250元新地商場及餐飲贈券。

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2.黃大仙祠辦花燈廟會　

嗇色園今年踏入一百周年，為迎接中秋佳節，黃大仙祠將於即日至24日期間舉行花燈廟會，展出多盞大型花燈，更有以香港昔日情懷為主題的微縮模型展覽，以及超過50場文娛表演等活動，望與民同樂。

活動期間黃大仙祠在花燈廟會期間，該園每天由早上10時至下午4時半，晚上6時至9時開放；而中秋節正日（即9月21日）更延長開放至晚上10時。活動十分豐富，包括「潮拜大仙祠．香港百年微縮模型展」、大型花燈裝置、於從心苑中式長廊猜燈謎、超過50場糅合中國文化傳統與現代技藝的文娛表演、各式攤位遊戲及工作坊等，更有三款特色網上小遊戲，讓大眾認識黃大仙祠。

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園內各處裝有多個大型花燈，花燈設計以中秋節及中華傳統文化產物為主，例如玉兔、雙龍戲珠、麒麟獻瑞等，不少更置於從心苑內的池塘之上，與波光互相映照，甚具特色。參與嗇色園一百周年紀慶攝影比賽的人士，可藉此良機拍攝花燈夜景，捕捉光影璀璨的畫面。

是次活動免費入場，訪園人士參加活動前，可於正門領取花燈廟會「通行證」及入園小禮品，憑證可參與園內各式攤位收集蓋印，換領多款精美禮品。所有禮品數量有限，換完即止。

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3. 黃大仙中心北館「燈映秋夕」巨型花燈互動裝置
參觀完黃大仙祠辦花燈廟會，也可到附近的黃大仙中心北館遊覽一下。黃大仙中心北館即日起至10月4日設置3.5米高的「燈映秋夕」巨型花燈互動裝置，內有多個天燈及多角度鏡子，天燈會隨動作變色，光影互相映照，讓大家能影靚相打卡。同場另有中秋特色市集，匯集各式各樣產品及月餅，打卡之餘，亦可購買月餅應節。

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4. 荃灣廣場「秋月星光大道」迎中秋
新鴻基旗下荃灣廣場由即日起呈獻逾20米長的「秋月星光大道」迎中秋，「秋月星光大道」由多個場景貫通，當中最矚目必然是「Fly me to the Moon」，可跟親友同聚於觸手可及的皎月中，佳節團圓同時拍下賞月美照。


此外，荃灣廣場為了與大家歡度佳節，特意推出「月滿．共嚐」中秋歡聚消費優惠，亦快閃推出「月滿團圓工作坊」，節日氣氛滿滿，讓你親手製作窩心禮物與家人摯愛同慶中秋！另外，更會送出160元的商場贈券。 

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5. D2 Place《麥田捕手》x《FHProduction》-【秋日文化祭 2021】


由即日至至9月22日期間，荔枝角D2 Place舉行多個活動，包括：本地手作及設計秋祭市集、《FHProduction》期間限定店、水燈許願池、熊仔頭繪馬架、巨形熊仔頭月亮、祈願盒子、手繪面具工作坊及和服租用體驗等。


《麥田捕手》x《FHProduction》「秋日文化祭」精彩的內容橫跨 D2 Place ONE 2樓、天台花園、D2 Place TWO 天台花園，及D2 Place TWO Garage，結合「熊仔頭」及日本祭典元素，帶來全新的打卡位置，力求讓大家今個中秋節於D2 Place樂而忘返。


由9月18日起，2.5米高巨形「熊仔頭」月亮將會登陸D2 Place ONE 天台花園。遊客只需要通過拱橋就可以近距離和月亮打卡。今年的許願水燈更製作成「熊仔頭」造型，遊客將願望寫上水燈，放進池內隨水飄流圍繞著巨形月亮，就像大家一起與「熊仔頭」過中秋。

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記者：陳詠妍

好去處 D2 place 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza 新都會廣場 Metroplaza 黃大仙 文娛藝術 商場 新地 中秋節

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