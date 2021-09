【中秋好去處】未諗到中秋去邊慶祝好? 五大打卡熱點不容錯過

今天(周二,9月21日)是一年一度的中秋佳節,有別於去年的中秋,疫情下港人也不太敢外出慶中秋,今年疫情明顯緩和,相信不少人到外慶祝中秋的意欲也增加。未想到哪處慶祝中秋,本刊為大家推介以下四大熱點,設有中秋佈置,氣氛特別濃厚。

1.葵芳新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」

葵芳新都會廣場打造「喵喵遊園會Meow Plaza」,5米高的「喵星人」「碌碌」於即日起至10月31日期間空降新都會廣場,陪伴大家打卡放閃,歡度中秋賞月光。



其中商場L3 - L4露天廣場和L5空中花園四周滿佈色彩繽紛的1米高巨型七彩線球,每隔幾步都有打卡機會。至於5米高的「碌碌」,就準備踏上16米長「喵之秋橋」,奔向對岸掛上粉紅毛毛吊球的巨型貓抓柱玩具。

吊橋的另一端特設「碌碌照相框」,這裡還有「碌碌」的肉球掌印,站在這個位置可與「碌碌」同框selfie。遊人在打卡後,可在貓抓柱玩具下的大圓凳休息,再去造型可愛的「喵咪涼亭」繼續拍照。商場的空中花園也設有「貓貓瞭望台」,此處可謂最佳拍攝位置,可以飽覽整個「喵喵遊園會Meow Plaza」。



此外,9月19日至10月31日期間,新都會廣場每晚6時至10時也開設「夢幻彩光騷」,「喵之秋橋」、巨型七彩線球和貓抓玩具等均會加入夢幻繽紛的浮動光影效果,配合輕快的樂章,整個露天廣場及空中花園將搖身一變成為幻彩遊樂園。



葵芳新都會廣場更於即日起至9月30日期間貼心呈獻「秋月美食賞」,最高可享250元新地商場及餐飲贈券。

2.黃大仙祠辦花燈廟會

嗇色園今年踏入一百周年,為迎接中秋佳節,黃大仙祠將於即日至24日期間舉行花燈廟會,展出多盞大型花燈,更有以香港昔日情懷為主題的微縮模型展覽,以及超過50場文娛表演等活動,望與民同樂。

活動期間黃大仙祠在花燈廟會期間,該園每天由早上10時至下午4時半,晚上6時至9時開放;而中秋節正日(即9月21日)更延長開放至晚上10時。活動十分豐富,包括「潮拜大仙祠.香港百年微縮模型展」、大型花燈裝置、於從心苑中式長廊猜燈謎、超過50場糅合中國文化傳統與現代技藝的文娛表演、各式攤位遊戲及工作坊等,更有三款特色網上小遊戲,讓大眾認識黃大仙祠。

園內各處裝有多個大型花燈,花燈設計以中秋節及中華傳統文化產物為主,例如玉兔、雙龍戲珠、麒麟獻瑞等,不少更置於從心苑內的池塘之上,與波光互相映照,甚具特色。參與嗇色園一百周年紀慶攝影比賽的人士,可藉此良機拍攝花燈夜景,捕捉光影璀璨的畫面。

是次活動免費入場,訪園人士參加活動前,可於正門領取花燈廟會「通行證」及入園小禮品,憑證可參與園內各式攤位收集蓋印,換領多款精美禮品。所有禮品數量有限,換完即止。

3. 黃大仙中心北館「燈映秋夕」巨型花燈互動裝置

參觀完黃大仙祠辦花燈廟會,也可到附近的黃大仙中心北館遊覽一下。黃大仙中心北館即日起至10月4日設置3.5米高的「燈映秋夕」巨型花燈互動裝置,內有多個天燈及多角度鏡子,天燈會隨動作變色,光影互相映照,讓大家能影靚相打卡。同場另有中秋特色市集,匯集各式各樣產品及月餅,打卡之餘,亦可購買月餅應節。

4. 荃灣廣場「秋月星光大道」迎中秋

新鴻基旗下荃灣廣場由即日起呈獻逾20米長的「秋月星光大道」迎中秋,「秋月星光大道」由多個場景貫通,當中最矚目必然是「Fly me to the Moon」,可跟親友同聚於觸手可及的皎月中,佳節團圓同時拍下賞月美照。



此外,荃灣廣場為了與大家歡度佳節,特意推出「月滿.共嚐」中秋歡聚消費優惠,亦快閃推出「月滿團圓工作坊」,節日氣氛滿滿,讓你親手製作窩心禮物與家人摯愛同慶中秋!另外,更會送出160元的商場贈券。

5. D2 Place《麥田捕手》x《FHProduction》-【秋日文化祭 2021】



由即日至至9月22日期間,荔枝角D2 Place舉行多個活動,包括:本地手作及設計秋祭市集、《FHProduction》期間限定店、水燈許願池、熊仔頭繪馬架、巨形熊仔頭月亮、祈願盒子、手繪面具工作坊及和服租用體驗等。



《麥田捕手》x《FHProduction》「秋日文化祭」精彩的內容橫跨 D2 Place ONE 2樓、天台花園、D2 Place TWO 天台花園,及D2 Place TWO Garage,結合「熊仔頭」及日本祭典元素,帶來全新的打卡位置,力求讓大家今個中秋節於D2 Place樂而忘返。



由9月18日起,2.5米高巨形「熊仔頭」月亮將會登陸D2 Place ONE 天台花園。遊客只需要通過拱橋就可以近距離和月亮打卡。今年的許願水燈更製作成「熊仔頭」造型,遊客將願望寫上水燈,放進池內隨水飄流圍繞著巨形月亮,就像大家一起與「熊仔頭」過中秋。

記者:陳詠妍