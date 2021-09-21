【過渡性房屋】房協筲箕灣明華大廈「暫租住屋」 23日起接受申請 單位租金1440元起

香港房屋協會(房協)公布，明華大廈「暫租住屋」將於本周四（9月23日）至10月6日接受合資格的公屋輪候家庭申請，預計將提供合共約200個暫租住屋」單位，供輪候公屋三年或以上的二至四人家庭申請，月租由1,440元起。

▲ 明華大廈「暫租住屋」項目將提供約二百個單位，九月二十三日開始 接受申請。

筲箕灣明華大廈建於六十年代，現正進行重建工程，屬於第三期重建計劃的A至E座預計將於二零二八年開始重建，目前已停止進行單位編配(邨內調遷除外)，房協將其中空置單位翻新用作過渡性房屋，預計將提供合共約200個「暫租住屋」單位。首批「暫租住屋」單位超過一百個，隨著陸續有家庭遷出，將會騰空更多單位用作「暫租住屋」。

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明華大廈「暫租住屋」的單位，2至3人單位內部樓面面積約172至312平方呎，每月暫准居住證費用由約1,440元至2,700元。至於4人單位內部樓面面積約344至484平方呎，每月暫准居住證費用由約2,100元至3,300元，首批成功申請家庭預計可於今年第四季入伙。

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房協行政總裁陳欽勉表示：「明華大廈『暫租住屋』項目是繼漁光村、觀塘花園大廈及真善美村之後，房協再度利用待重建的單位提供過渡性房屋。以現有單位作過渡性房屋的策略無需涉及興建工程，既可善用現有房屋資源，亦可加快協助改善基層市民的居住環境。」



房協將於今年十月下旬進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序，再根據合資格申請人的「優先次序號碼」及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。

若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批成功申請家庭預計可於今年第四季入伙。申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。

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明華大廈「暫租住屋」的申請資格如下：

1) 只接受二至四人家庭申請，其輪候房委會的公屋申請已獲登記達三年或以上(即登記日期為二零一八年十月七日或之前)；及

2) 申請人的房委會公屋申請書，必須在申請房委會公屋直至獲配本計劃單位的暫准居住證開始及有效日期內任何時間仍然有效；及

3) 申請人及其家庭成員的資料均須與房委會公屋申請書的資料相符；及

4) 申請人及其家庭成員須符合申請房委會公屋的現行政策及資格(包括但不限於家庭人數、入息及資產)，及在申請房委會公屋直至該暫准居住證開始及有效日期內任何時間，均無以任何形式、直接或間接在香港擁有住宅物業(包括資助出售房屋)。

市民可於申請期內透過下列地點/平台索取/下載申請表格及申請須知：

1) 房協申請組(香港大坑浣紗街23號龍濤苑地下)

2) 房協轄下各出租屋邨辦事處

3) 房協相關網頁

(www.hkhs.com/tc/application/t-home#transitional_rental)

4) 民政事務總署轄下各民政諮詢中心

申請人可透過郵寄、親身或經房協網站遞交申請表格。如有查詢，可致電房協「過渡性房屋出租計劃」熱線8103-0330。

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記者：陳詠妍