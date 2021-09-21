【美國疫情】美染疫死亡人數 即將超過百年前的大流感

▲ Delta變異毒株快速蔓延，美國疫情進入一個危險新階段。（法新社資料圖片）

美國新冠Covid-19大流行病死亡人數最早在本周一，便會超過1918年流感大流行。許多專家表示，在疫苗研制成功後，這種情況原本可以避免。

根據約翰霍普金斯大學的數據，自大流行病爆發以來，美國報告的染疫死亡人數已達到67萬3768人，而一個世紀前流感大流行造成的死亡人數估計為675,000人。在過去一周，美國日均染疫死亡人數為1,970人。

即將超越百年前大流感死亡人數，是在新冠疫苗已經普及的背景下發生的。該疫苗以創紀錄的速度研發成功，展示了過去一個世紀醫學科學的非凡進步。然而，大約7,000萬符合條件的美國人拒絕疫苗，其中許多人受到共和黨政客和保守派媒體的鼓動而作出這種選擇。

Scripps Translational Research Institute的Eric Topol表示，有現代醫藥下還有這麽多人死亡真是令人痛苦，並指1918年沒有呼吸機或疫苗。「我們所看到的數字，完全不是美國應該出現的。」

Delta變異毒株快速蔓延，美國疫情進入一個危險新階段。Delta變異毒株顛覆了疫情已經過去的希望，並為即將到來的冬天，帶來巨大的不確定性。

不過，與1918年相比並不完全合適。首先，美國的居民數量大約是一個世紀前的三倍，這意味著隱含死亡率約為當時的三分之一。

《大流感：歷史上最致命大流行病》作者John Barry指出，1918年流感大流行的死者很多是年輕人，而迄今為止新冠死亡病例大多是65歲及以上患者，兩次大流行病的節奏差異很大。他說，1918年疫情所造成的損失，主要是集中在當年下半年持續了14至15周這樣一個階段。

「那要強烈得多，也要可怕得多。」 Barry談到1918年大流感時說。他又指，新冠疫情的壓力持續時間更長，「經濟損失超過（大流感）幾個光年。」

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編輯：李勝君

