  • 31°C
香港時間 : 2021921日 (二) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】中、港地產股冇運行 港股殘局怎收拾（附Time code）

股市 08:55 2021/09/21

分享：

市場風險充斥，中國恒大 （03333） 債務問題、大宗商品下跌和聯儲局本周議息，均令市場氣氛轉差。環球市場這一輪震蕩會持續多久？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）於《ET開市直擊》為你分析，開市前扣好安全帶。

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　中港地產股走勢
00：56 - 美股外圍急跌　避險情緒升溫
02：34 - 恐慌指數急升　資金湧入債市避險
03：36 - 恒大若真違約　高盛料挫中國經濟
03：45 - 恒大事件牽連環球股　投資者宜做淡？
06：40 - 港股上日市況速覽
07：23 - 恒指下行空間有幾多　支持位在哪？
11：29 - 恒指第四季有機會試20800點？
14：06 - 恒生科技股指數走勢點睇？
16：41 - 本地地產股負面消息多　急瀉是跌過籠？
19：58 - 港股開市前市況速報
21：09 - ET個股推介：華潤電力 （00836）
22：28 - 富力地產富力連出兩招救亡　內房企業開始整合？
25：52 - 新力控股近廿億債券下月到期　主席一度失聯
28：09 - 港股開市市況速報
29：17 - 內房系統性風險影響有幾大　散戶問招行 （03698） 應否續持有
30：54 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價短線走勢
32：23 - 散戶兩日輸8萬　有冇機會低撈殘股摶翻身？
35：09 - 股票分析：FI二南恒指 （07500） 值得留意？
36：41 - 港交所 （00388） 前景如何　做淡合適嗎？
39：39 - 恒指看能否守穩24200點收市　否則未許樂觀
42：01 - 散戶3元買入恒大 （03333） 　問有機會反彈嗎？
43：57 - 投資者問手持工商銀行 （01398） 會否受恒大事件影響　要先行沽貨？
46：57 - 蒙牛乳業 （02319） 逆市強勢　前景怎看？
48：10 - 逆市揀股　可留意海底撈 （06862）
48：47 - 光大環境 （00257） 股價前景如何？
49：27 - 恒大 （03333） 一旦破產　散戶持貨會全輸？
50：54 - 第四季投資部署如何？提升現金比例？
52：18 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3064190/

重溫上日《ET開市直擊

 

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備 （9月20日-9月24日）
2021/09/20
【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備 （9月20日-9月24日）
【ET開市直擊】港、美股市有暗湧？ 教你如何趨吉避兇！（附Time code）
2021/09/20
【ET開市直擊】港、美股市有暗湧？ 教你如何趨吉避兇！（附Time code）
【ET開市直擊】港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？（附Time code）
2021/09/17
【ET開市直擊】港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？（附Time code）
【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備 （9月13日-9月17日）
2021/09/16
【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備 （9月13日-9月17日）
【ET開市直擊】港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！（附Time code）
2021/09/16
【ET開市直擊】港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！（附Time code）
商品 港股 股票 美國聯儲局 議息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【內房股】新力控股插近9成後停牌　標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）
【內房股】新力控股插近9成後停牌　標普降評級、「公司拒交流19.5億債務還款計劃」（第四版）
【香港樓市】一文看清券商最新地產股分析　花旗：新一屆港府可輕易通過任何土地政策
【香港樓市】一文看清券商最新地產股分析　花旗：新一屆港府可輕易通過任何土地政策
【港股夜期+ADR】全球齊冧　外媒憂恒大引爆環球金融危機　夜期再瀉393點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】全球齊冧　外媒憂恒大引爆環球金融危機　夜期再瀉393點（不斷更新）
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款　恒大將立即倒閉　平保稱無風險敞口仍跌近6%
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【香港樓市】北京據報要求大孖沙解決房屋問題　四大發展商單日失近800億市值、新地：不贊成壟斷市場（第二版）
【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬
【恒大3333】蔡金強：恒大無得救、中央只能「善後」　內地樓市或因此陷入寒冬