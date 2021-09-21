【開市9點半】大摩指本港樓價最差情景跌2成　新地：未聽聞中央向地產商施壓

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【ET財經早點1分鐘】白宮已準備好應對恒大危機 道指瀉614點
（1）聯儲局今明兩日議息會議，因憂慮退出寬鬆政策，外圍股市隔晚受挫，而內地中秋假期，周二繼續欠北水支持，港股料難反彈。中央監管之手疑似伸延至本地樓市，新地 （00016） 、恒地 （00012） 、新世界 （00017） 昨齊跌一成。有券商指，地產股折讓為回歸以來最低，但如政府在供應上有重大公布，地產股勢遇上估值下調壓力。
【香港樓市】一文看清券商最新地產股分析 花旗：新一屆港府可輕易通過任何土地政策
即睇開市9點半重點：
（2）外媒假消息？新地 （00016） 指，未聽聞中央政府向香港地産商施壓。另外，郭老太上周五繼續增持新地。
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【新地郭老太】郭老太鄺肖卿上周五斥5626萬元增持新地 持股一日帳面損手542萬元
（3）外電引述恒大 （03333） 管理層表示，如果銀行暫停與集團合作，恒大會立即死亡。恒大事件已拖累內銀和內險股周一大跌。
【恒大3333】恒大管理層：銀行若拒延期貸款 恒大將立即倒閉 平保稱無風險敞口仍跌近6%
（4）螞蟻集團董事長井賢棟名字消失，是為了迎合金融控股公司監管要求。
【阿里巴巴人事】螞蟻集團董事長井賢棟退出阿里董事會、蔡崇信最低票連任 螞蟻：申請金控必須做法（第二版）
（5）花旗引述滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 管理層指引，預期第三季內淨利息收入繼續可錄得改善。
【HSBC滙豐】花旗：季績焦點落在回購 估滙豐第三季績或全年業績重啟回購
（6）歐洲奢侈品股今年估值曾高企。
【共同富裕】內地實施共同富裕料不利名牌手袋在華銷售 歐洲奢侈品股價大幅回落
（7）自疫情以來，美股標指從未回調超過一成，大摩預測極熊。
（8）同港樓一樣，美國住屋需求亦非常旺盛。
【美國經濟數據】美國住屋需求強勁 9月建築商信心指數意外攀升
（9）理想汽車 （02015） 下調三季度交付預測，美股股價跌。
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港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半