【新冠疫苗】輝瑞稱新冠疫苗對5至11歲兒童有效　最快10月底上市　股價早段升1.4%

▲ 【新冠疫苗】輝瑞稱新冠疫苗對5至11歲兒童有效 最快10月底上市 股價早段升1.39%

美國藥廠輝瑞（美：PFE）和 BioNTech（美：BNTX）宣布， 旗下新冠疫苗對5至11歲兒童安全及有效，兩家公司均表示，會將覆蓋2,200多名兒童的數據盡快提交予美國食品和藥物管理局 （FDA）和其他衛生監管機構，輝瑞估計，最早可能在10月底或11月初為兒童提供疫苗。輝瑞早段升1.39%；BioNTech跌3.29%。

輝瑞和 BioNTech測試了為10 微克的兩劑方案，劑量大約是青少年和成人劑量的三分之一，兩間公司表示，疫苗耐受性良好，體內所產生的免疫反應和副作用與16至25歲人群組相若。

美國FDA本周決定什麼群組需接受第三劑疫苗

目前輝瑞及BioNTech疫苗已獲美國FDA批准用於12歲或以上的群組，而Moderna和強生公司的疫苗已被授權用於成人。

市場預計，美國FDA將於本周決定什麼群組需接受第三劑疫苗。此外，輝瑞預計最早將於10月底發布新冠疫苗對6 個月至5 歲兒童群組的臨床試驗數據。

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記者：李哲毅