▲ 【恒大3333】解除股份質押不足十日 恒大即減持A股嘉凱城

陷入財困的恒大集團 （0333） 密密減持資產套現，A股上市的嘉凱城（深：000918）披露，恒大旗下廣州凱隆上周四（16日）以競價交易方式減持公司270.18萬股，涉約0.15%，嘉凱城未有披露每股作價，廣州凱隆持股量降至27.7%。值得留意是，廣州凱隆在今月7日才解除嘉凱城的質押股份，意味恒大在解押不足十日內即出手減持嘉凱城。

恒大早於2016年4月斥資36億元（人民幣，下同）入股嘉凱城，持股量高達52.78%，當時恒大承諾，在3年之內解決與嘉凱城之間的同業競爭問題。

今年6月恒大旗下廣州凱隆轉讓嘉凱城29.9%轉讓給華建控股，套現27.62億元；交易完成後，廣州凱隆還將持有嘉凱城27.85%的股份，並將自願放棄以上股份表決權。有內媒指，華建控股話事人王忠明本人與許家印私下有頗多交集，華建控股也是一家與恒大系淵源頗深的公司。

嘉凱城稱，廣州凱隆不是公司控股股東，其減持公司部分股份不會導致公司控制權發生變更，不會對公司的正常生產經營產生影響。

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記者：李哲毅