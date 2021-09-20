▲ 【高息股攻略】受惠內地信用卡需求上揚 這隻科技股收息逾10厘（附表）

中國人均收入增長迅速，消費活動變得更加頻頻，除了兩大電子錢包外，近年內地信用卡的交易量不斷提升，獲中國銀聯、Visa、Master、美國運通、JCB和大來（Diners Club）六大信用卡組織的認證生產卡類產品的金邦達寶嘉 （03315） 料可成為受惠者之一。

金邦達寶嘉上半年收入約6.19億元（人民幣，下同），按年增12.2%；純利約6905萬元，按年跌15.9%；每股賺8.4仙；派中期息每股2.1仙，周息率約10.12厘。

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內地信用卡需求逐步上揚，內地央行近日發布的《2021年第二季度支付體系運行總體情況》顯示，銀行卡交易量同比出現較大增幅。截至次季末，全國信用卡和借貸合一卡7.90億張，按季增長0.73%；人均持有信用卡和借貸合一卡約0.56張。第二季度，全國共發生銀行卡交易71013.17億筆，金額240.25萬億元，分別按年增長24.38%和9.66%。

金邦達提到，上半年嵌入式軟件和安全支付產品板塊錄得收入約3.61億元，按年增長約10.1%。金邦達提到，芯片操作系統不僅應用於金融支付，也同樣適用於數字貨幣、交通、社保、手機支付、汽車電子、智能家居、物聯網、電子錢包等等領域。相信金邦達日後產品應用場景不斷增加。

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編輯：李哲毅