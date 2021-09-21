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【美股開市】市場觀望聯儲局議息會議 道指開市最多跌近600點

股樓投資 00:12 2021/09/21

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港股跌完美股跌，周一（20日）本港股市慘淡，受恆大危機拖累，市場避險情緒濃厚，恆指一度跌穿24,000點，最終收報24,099.14點，跌3.3%。同日美股開市插水，道指跌1.48%，納指跌1.9%，標普500指數跌1.55%。

熱門中概股再瀉，拼多多（PDD）跌4.5%，京東（JD）和阿里巴巴（BABA）跌逾4%。

美國聯儲局本周將舉行議息會議，市場關注局方何時開始減少債券購買規模。聯儲局官員將在議息會議上公布最新經濟、通脹以及就業預測，同時談論最新貨幣政策動向。

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编辑：李勝男

美股 通脹 道瓊斯工業平均指數 議息

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