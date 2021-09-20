【加密貨幣】市場避險情緒增添　比特幣價格急插8%

全球股市本周開市不造好，市場風險胃納降低，拖累風險資產集體下降。比特幣價格亦於周一（20日）大跌，最新報43,725.74美元，24小時內跌近8%。

比特幣價格自7月起來持續上漲，本月稍早前一度觸及4個月高位，近日再次有所回落。除了比特幣外，以太幣等其他加密貨幣同樣走低。

除了價格波動外，比特幣亦存在一定監管風險，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）現正成為各國監管焦點，美國多個監管機構正調查幣安是否涉及洗錢及逃稅。最新消息指出，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查幣安是否有操縱市場和內線交易。

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编辑：李勝男