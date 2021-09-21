【新股IPO】保誠招股首日僅錄1.7億孖展未足額　國際配售部分傳超購數倍

▲ 保誠發新股集資最多225億，孖展認購未足額

保誠 （02378） 發最多1.3億新股集資，綜合多間券商數據，該股首日（20日）招股僅錄近1.7億元孖展額，若以公開發售部分集資11.2億元計算，暫未獲得足額認購。IFR引述消息指，保誠國際配售部分則已獲得超額認購數倍。

當中，時富金融借出1億元，盈立證券借出6000萬元，輝立證券借出610萬元，艾德證券借出66萬元，耀才證券借出30萬元，信誠證券借出10萬元。

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保誠是次發行的1.3億股，相當於已發行股本5%，將會同時進行公開發售及國際配售。當中，650萬股供公開發售，根據回撥機制最多可調整至3270萬股；另約1300萬股向合資格僱員及代理優先發售。

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記者：梁安琪

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