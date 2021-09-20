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【理財智慧】何謂期權？（3）

股樓投資 19:51 2021/09/20

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今回會探討期權的行使價及到期日，從而了解如何選擇合適的期權。

行使價就是期權買家雙方，定立的交易價錢，例如蘋果（AAPL）150（美元，下同）認購期權，期權買家可以以150元，向期權賣家買入100股蘋果股票。蘋果股價上周五（17日）收報146.06美元，現價低於行使價，認購期權中，這樣稱之為價外（Out of The Money，OTM），這張期權就是價外期權（OTM Option）。

如果蘋果上升，升至150元，現價等於行使價，稱為在價期權（At The Money（ATM）Option）。如現價高於行使價，就是價內期權（In The Money（ITM） Option），認沽期權則相反。

價內期權比價外期權昂貴，因為已經在價內，如果不理會期權金，行使已有利可圖，期權金自然要較高。

期權到期日方面，本月到期的，稱為即月期權，以美股為例，熱炒的股票、ETF，有每個周一、周三、周五到期的期權；相對沒有那麼熱炒的，通常有每個周五到期的期權；最多的是每月第三個星期五到期的，這日就是期結日。但不是所有即月期權在此到期，只是數目較多。

較長到期日的，常見的有1個月、2個月、3個月、半年等，亦有超過1年的LEAP（Long-Term Equity Anticipation Securities）期權。

到期日愈長，自然價格愈貴，因為愈多時間進入價內，道理十分簡單。

投資者可以因應自己的策略，選擇合適期權，例如公布業績日，如果持重某隻股票，可選擇買入該股票的在價認沽期權作對冲，到期日可以選擇當日或第二日到期者。以防業績差於預期而裂口大跌。

同場加映:【青姐話】監管無邊界 港股新常態

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撰文 : 龍瑞成

ETF 期權 股票 買入 行使價 美股

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