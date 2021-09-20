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【騰訊雲】騰訊雲與Grafana Labs加強合作 開發全新託管服務

股市 20:05 2021/09/20

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騰訊 （00700） 旗下騰訊雲宣布，與全球儀表板供應商Grafana Labs進一步合作，共同開發和驗證Grafana託管服務，結合Grafana Labs的開源軟件與騰訊雲的整合，讓用戶能將數據圖示化及監察其雲監控數據。

騰訊雲旗下VooV Meeting推新功能 透過瀏覽器加入視像會議 毋須安裝應用程式，可見【下一頁】

今年4月，Grafana Labs與騰訊雲曾合作將騰訊雲Grafana雲監察應用程式Plugin加入至Grafana的產品系列，針對多項雲產品包括包括雲服務器（Cloud Virtual Machine）和騰訊雲數據庫 （Tencent DB），為用戶提供負載及性能監察指標。Grafana 託管服務可讓超過 500 萬 Grafana 用戶透過騰訊雲的單點登錄（SSO）等整合功能連接其現有數據，讓他們能在騰訊雲上安全和簡易地運行 Grafana。

騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，期待雙方進一步合作能讓用戶能體驗到Grafana先進的圖示化數據功能，助力他們提升雲數據的使用，減少對基礎設施管理的需求。

Grafana Labs聯合創辦人兼行政總裁Raj Dutt表示，此次合作透過聯手開發和提供 Grafana 託管服務這個第一方產品，為騰訊雲和 Grafana 用戶提供根本解決方案，讓他們可以著手開拓業務，而不是在管理基礎設施上。

相關文章：【ESG】港華燃氣與騰訊雲合作 打造「零碳智慧園區」

【騰訊雲】騰訊雲進軍蒙古市場　與蒙古企業Nomin和S Cloud達成合作

 

責任编輯：曾樂詩

港股 騰訊控股（00700） 服務 品牌 騰訊 軟件

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