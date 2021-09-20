【叙福樓】敘福樓CEO黃傑龍高智商化解牛角食客投訴　獲網民激讚（多圖）

▲ 【叙福樓】敘福樓CEO黃傑龍高智商化解牛角食客投訴 獲網民激讚

叙福樓 （1978） 旗下日本燒肉店「牛角」一向大排長龍，無論燒肉質素以至服務水準均大受好評。近日有食客光顧「牛角」旺角分店後，質疑A5和牛被偷龍轉凰成次等牛肉，更指雪糕機出現製冷出現問題，擔心食用後會肚痛不適。

圖看食客投訴

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事作引發網上廣泛討論，叙福樓CEO 黃傑龍特意在Facebook 發千字文回應，直指該食客用餐2小時「食咗100碟」，其間更特意保留一碟牛肉，在結賬時才借意投訴牛肉質素。事作又揭發該食客在網上租借「牛角」會員卡，黃傑龍明言會直接凍結該卡。

該食客稱，剛開餐時，未有留意牛肉是否是和牛，質疑「食落好韌，根本不是A5和牛嘅質素」。該食客又稱，雪糕在拿出約3分鐘後已經溶化。

黃傑龍解釋，牛肉不可能每一碟都一模一樣，又稱翻查電腦記錄及閉路電視後，發現紙牌疑被「移花接木」，「嗰張唔應該出現嘅和牛小卡放咗上去然後同一碟新鮮拎出嚟嘅和牛擺在旁邊拍照？」。黃傑龍又稱，事主將雪糕放近火爐才會出現「熔雪」情況，「後來客人仲食咗兩杯」。

圖看黃傑龍高智商化解牛角食客投訴

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黃傑龍又稱，當然如果客人覺得被人欺騙，採取法律行動報海關或者去消費者委員會，「都係客人嘅權利，我們完全尊重的」。他表示，無論如何多謝客人提醒，經過今天的調查之後會更加打醒十二分精神，做到比好更好。

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