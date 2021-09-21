【職場熱話】有同事因為讀書早走 連累別人收拾殘局 網民：是責任感問題

職場上，有同事幫你做是情分，不幫你做是本分，如果幫你反倒麻煩自己，不如不幫忙，近日有網民於網上討論區發文，指有同事表示「下班後要讀書」，從此樓主為他收拾了不少殘局，更因為一件事，令樓主深感生氣。

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【職場熱話】同事辭職沒知會 港男感震驚 網民：同事不等於朋友 【下一頁】

此貼文一出引來網民討論，有些人認為應該完成手上的工作先下班，因為關於責任感的問題，「我覺得要完成自己手上的工作先下班，這是責任感的問題。」、「這麼辛苦，不要做啦！」、「讀書是好事來的，但不代表可以讓人幫忙收拾殘局。」、「當然可以下班後留在明天自己做，而不是卸膊給別人。」、「你老闆知道嗎 ? 」

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責任編輯：陳頌潔