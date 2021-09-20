  • 29°C
香港時間 : 2021920日 (一) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MegaBox】MegaBox周年感謝祭　精選產品優惠低至1折發售

商業 19:30 2021/09/20

分享：

於今年9月27日至11月21日期間，MegaBox周年1折感謝祭會以4個優惠時段進行，参與商戶產品包括IKEA、FILA、茲曼尼和SSl等品牌。（MegaBox提供圖片）

MegaBox每逢10月皆會推出大型優惠，於今年9月27日至11月21日期間，MegaBox周年1折感謝祭會以4個優惠時段進行，参與商戶產品包括IKEA、FILA、茲曼尼和SSl等品牌。

消費券付款額外獲贈現金券

由10月1日起，顧客於MegaBox消費滿指定金額即可參與「消費券家品購物賞」換領家電，包括IKEA智能燈及OGAWA按摩器等。如使用4大電子消費券支付工具（We Chat PayHK、 AlipayHK、八達通或Tap&Go）付款，更可額外獲贈總值HK$100商戶現金券。

顧客消費滿HK$200即可換領周年福袋

除此之外，由即日起至2022年2月28日，Mega Club會員消費滿HK$300即可参加「 Mega Club開心消費大抽獎」。於MegaBox手機應用程式登記積分兼換領電子抽獎券，有機會赢取「OGAWA　Mysofa按摩椅1張＋曼尼梳化HK$25,000現金券＋ AEON HK$25000現金券」（總值HK$64,833），和其他共30件獎品總值超過HK$300,000。

MegaBox亦像往年一樣，推出期間限定MegaBox周年尊貴福袋。為響應環境保育及可持續發展，MegaBox選用了符合「全球回收標準（GRS）」之再生紡織物料設計今年的福袋。顧客消費滿HK$200即可換領，内含商戶現金券、多間商戶優惠券及精美禮品。

積分換取食肆電子消費券

顧客憑指定Mega Club積分或指定消費，即可換領多間食肆的電子消費券。電子券會儲存於MegaBox手機應用程式。顧客憑手機應用程式即前往指定食肆免費享用已換領的美食。

MegaBox高級總監文靜芝表示：「去年MegaBox首度於周年致慶期間舉辦『周年1折威謝祭，成功為參與商戶帶來非常明顯的人流及營業增長。適逢第二期電子消費券即將於10月1日派發，MegaBox特意推出『消費券家品購物賞』，預計商場人流及参與商戶營業額將會比平日增加逾1成。」

責任編輯：李智美

相關文章

【疫市營商】McCafe推新凍飲「Mochi魔薯」　App用戶26元試嘆新品
2021/09/16
【疫市營商】McCafe推新凍飲「Mochi魔薯」　App用戶26元試嘆新品
【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身
2021/09/16
【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身
【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）
2021/09/16
【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）
【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿
今日
【中秋節】新地12大商場料中秋銷情按年升逾18%　不少餐廳訂位早已於月初爆滿

你可能感興趣

【疫市營商】McCafe推新凍飲「Mochi魔薯」　App用戶26元試嘆新品
12:00 2021/09/16
【疫市營商】McCafe推新凍飲「Mochi魔薯」　App用戶26元試嘆新品
【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身
17:41 2021/09/16
【MOOVx MIRROR】MIRROR Mask期間限定店登陸朗豪坊　成員將不定期現身
【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）
19:04 2021/09/16
【中秋好去處】海天晉滙、上水廣場推迪士尼主題展覽 設2米高角色巨型故事書主題裝置（多圖）
電子消費券 可持續發展 家品 MegaBox 美食 家電 商場

下一篇文章

【外賣優惠】Uber Eat夥麥當勞合作　訂滿$130享$0送餐費優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
IKEA推無線充電板　新設計方便置入書檯、飯檯底
IKEA推無線充電板　新設計方便置入書檯、飯檯底
【iPhone 13】iPhone 13 昨晚開放預購　中國果迷需求龐大3分鐘即搶清　富士康設高額獎金急聘20萬員工「做機」
【iPhone 13】iPhone 13 昨晚開放預購　中國果迷需求龐大3分鐘即搶清　富士康設高額獎金急聘20萬員工「做機」
【Netflix】Netflix正製作非線性影集　觀眾可隨意搭配集數次序
【Netflix】Netflix正製作非線性影集　觀眾可隨意搭配集數次序
【中秋節好去處】中秋節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場打卡位（不斷更新）
【中秋節好去處】中秋節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場打卡位（不斷更新）
【動物森友會】PUMA聯乘任天堂　推《動物森友會》系列新商品（多圖）
【動物森友會】PUMA聯乘任天堂　推《動物森友會》系列新商品（多圖）