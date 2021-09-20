【MegaBox】MegaBox周年感謝祭　精選產品優惠低至1折發售

▲ 於今年9月27日至11月21日期間，MegaBox周年1折感謝祭會以4個優惠時段進行，参與商戶產品包括IKEA、FILA、茲曼尼和SSl等品牌。（MegaBox提供圖片）

MegaBox每逢10月皆會推出大型優惠，於今年9月27日至11月21日期間，MegaBox周年1折感謝祭會以4個優惠時段進行，参與商戶產品包括IKEA、FILA、茲曼尼和SSl等品牌。

消費券付款額外獲贈現金券

由10月1日起，顧客於MegaBox消費滿指定金額即可參與「消費券家品購物賞」換領家電，包括IKEA智能燈及OGAWA按摩器等。如使用4大電子消費券支付工具（We Chat PayHK、 AlipayHK、八達通或Tap&Go）付款，更可額外獲贈總值HK$100商戶現金券。

顧客消費滿HK$200即可換領周年福袋

除此之外，由即日起至2022年2月28日，Mega Club會員消費滿HK$300即可参加「 Mega Club開心消費大抽獎」。於MegaBox手機應用程式登記積分兼換領電子抽獎券，有機會赢取「OGAWA Mysofa按摩椅1張＋曼尼梳化HK$25,000現金券＋ AEON HK$25000現金券」（總值HK$64,833），和其他共30件獎品總值超過HK$300,000。

MegaBox亦像往年一樣，推出期間限定MegaBox周年尊貴福袋。為響應環境保育及可持續發展，MegaBox選用了符合「全球回收標準（GRS）」之再生紡織物料設計今年的福袋。顧客消費滿HK$200即可換領，内含商戶現金券、多間商戶優惠券及精美禮品。

積分換取食肆電子消費券

顧客憑指定Mega Club積分或指定消費，即可換領多間食肆的電子消費券。電子券會儲存於MegaBox手機應用程式。顧客憑手機應用程式即前往指定食肆免費享用已換領的美食。

MegaBox高級總監文靜芝表示：「去年MegaBox首度於周年致慶期間舉辦『周年1折威謝祭，成功為參與商戶帶來非常明顯的人流及營業增長。適逢第二期電子消費券即將於10月1日派發，MegaBox特意推出『消費券家品購物賞』，預計商場人流及参與商戶營業額將會比平日增加逾1成。」

責任編輯：李智美