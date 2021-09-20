【5G手機】Motorola兩款新5G機登陸香港　edge 20系列最平2,899元入手

▲ Motorola edge 20 pro採用高通Snapdragon 870處理器，設有 256GB內置儲存及 12GB RAM。

5G智能手機愈出愈多，手機廠商必須出不同招數吸客。在手機市場風頭曾一時無兩的元老級手機品牌Motorola，近年市佔被蘋果（Apple）、三星等手機品牌搶奪，但依然未有放棄手機市場。Motorola宣布，全新edge 20系列智能手機正式抵港。edge 20系列主要提升拍攝及顯示性能，Motorola更稱其是市面上最纖巧的5G手機之一。

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全新的edge 20系列共有兩款手機，分別是Motorola edge 20 pro 及Motorola edge 20 fusion。兩款手機秉承系列一向的設計風格，以簡約和可用性為主。

其中Motorola edge 20 pro屏幕則採用6.7吋Max Vision顯示屏配上OLED技術，亦配備HDR10+技術，影片播放時可達144Hz刷新率，影像流暢度提升，切換應用程式、進行遊戲、瀏覽網頁或播放影片，都可以順利地播放畫面。

規格方面，Motorola edge 20 pro採用高通Snapdragon 870處理器，設有256GB內置儲存及12GB RAM。

至於是次主打的攝力，Motorola edge 20 pro採用三鏡頭主相機，包括1億800萬像素感光元件 標準鏡頭、1600萬像素超廣角微距鏡頭、以及800萬像素5倍光學變焦潛望式望遠鏡頭，而且更支援8K影片拍攝功能。至於前置鏡頭的像素高達3200萬像素，並支援Quad pixel4合1像素技術，提供超強感光度，無論室內或室外、日與夜之下都可進行自拍。

Motorola edge 20 fusion 主打超大電量

至於Motorola edge 20 fusion，則搭載MediaTek Dimensity 800U八核心處理器，設有128GB內置儲存及8GB RAM。鏡頭則與Motorola edge 20 pro一樣，具備1億800萬像素感應器萬像超廣角 + 微距鏡頭及3200萬像素前置鏡頭。

▲ Motorola edge 20 fusion內置5000 mAh特大電池容量，充電後足夠用戶連續兩天使用。（Motorola 資料圖片）

值得一提的是，Motorola edge 20 fusion內置5000 mAh特大電池容量，充電後足夠用戶連續兩天使用。另外，該款電話支援快速充電功能，只需10分鐘充電即可足夠一天用量。

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價錢方面，Motorola edge 20 pro由9月20日起開售，售價為4,499港元；Motorola edge 20 fusion則由10月中旬起發售，售價為2,899港元。

責任編輯：何子澄