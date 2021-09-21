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英國商舖恐供應短缺持續 提前開賣聖誕商品

環球社會熱點 10:25 2021/09/21

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英國疫情加上脫歐等因素嚴重影響物流供應，英國多個商舖面臨貨物短缺問題。有英國媒體報道，英國部分商店為應對短缺，已提前開售聖誕節庫存。部分英國大型連鎖超市Tesco等亦開始出售聖誕節食品。

英國能源價急升 關浩霆容許細供應商倒閉 【下一頁】

英國《太陽報》（The Sun）報道，為應對貨存不足問題，英國零售商John Lewis僱用船隊協助穩定貨物供應。當地多間連鎖超市亦開始出售聖誕節甜品，當中包括特易購（Tesco）、Sainsbury、馬莎（Marks & Spencer）、Co-op、Aldi及Asda。

一間位於愛丁堡（Edinburgh）的特易購分店被發現，不但店內擺滿聖誕節貨品，走廊過道上更貼著「早點囤貨」（stock up early）標語。

網民分享商舖出售聖誕節商品情況

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以往萬聖節後商店才陸續開售聖誕節用品，對於今年一眾商家紛紛鼓勵提前購物，外國民眾紛紛在社交平台上表示對情景感到震驚。有網民指周日（19日）曾到特易購購物，明白商舖為應對供應短缺造成貨架空缺情況，開始出售聖誕節貨物，但稱找不到萬聖節商品。

英國近7成僱主擬加薪 疫情加脫歐難請人 【下一頁】

食品生產商曾警告，由於天然氣價格飆升，肉類庫存將在2周內耗盡。現時正值英國能源價格上升，英格蘭北部兩間化肥廠需要關閉，其生產副產品的商業用二氧化碳隨之陷入短缺，對肉類屠宰過程及食品包裝使用造成影響。

英國肉類加工商協會（British Meat Processors Association）會長艾倫（Nick Allen）表示，化肥廠在毫無警告下關閉，讓供應鏈霎時失去重要物資。

英國雞肉生產商持有人Ranjit Singh Boparan表示，天然氣和工人短缺嚴重打擊供應。今年聖誕節火雞供應已經受影響，旗下火雞生產企業Bernard Matthews需要額外增聘1,000人處理，若二氧化碳供應未能穩定，聖誕節慶祝或需取消。

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責任編輯：李俊儀

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