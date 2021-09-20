【理財智慧】新手投資策略（八） 解讀新股招股書（下）

每當抽新股前，都要查閱新股招股書，招股書將公司的所有資訊皆透露予投資者，但內容冗長去詳閱很花時間，若要節省時間，就要知道招股書中哪一個章節最重要。上回介紹了新股招股書各章節中較重要的部份，本文繼續和大家解讀新股招股書其他要點。

一、派息策略

一般的企業的派息政策會分兩種，如果是高增長企業，就會說明不會為派息訂下固定政策。而一些發展多年，盈利穏定的企業，多數會指未來派息比率不低於盈利的30%。這一部份的重要性不大，因為有關政策在上市後是沒約束力，可以隨時改變。

二、控股股東禁售期

股股東禁售期源於早期不少上市公司上市「啤殼」（即是業務規模較小，或已停業甚至瀕臨破產的企業），而一到禁售期完，控股股東就將其上市地位，售予其他公司，證監會及港交所不希望公司上市的目的只是為了出售企業，因此出了不少政策去限制有關行為。

而有部份上市公司的控股股東，更會主動提出延長禁售期，由一般的24個月不能出售控股地位，延長至36個月。因此，看招股書時，可能宜留意控股股東會否延長禁售期。

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編輯 : 龍紀瑩