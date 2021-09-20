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【獨角獸創企】二手交易平台 Carousell CEO 正考慮 IPO 在內的所有增長方案

股市 18:51 2021/09/20

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【獨角獸創企】二手交易平台 Carousell CEO 正考慮 IPO 在內的所有增長方案

二手交易平台 Carousell首席執行官Quek Siu Rui 接受外電訪問時指，正考慮所有增長方案，包括首次公開招股（IPO）。他解釋，潛在IPO 是其中一種擴大業務規模的方式，其他選項包括從戰略投資者和合作夥伴籌集資本。今年初有報道指，Carousell正在考慮通以SPAC （特殊目的收購公司）方式在美國上市。

Carousell上周宣布集資1億美元（約7.8億港元），估值突破10億美元（約78億港元）的獨角獸門檻。Quek表示，取得這輪融資，公司資本充足，他又稱，公司希望確保擁有良好的投資者基礎，以支持集團長遠增長，希望投資者欣賞其商業模式和發展方向。

Carousell 今年聘請了前雷蛇 （01337） 執行官 Edwin Chan 為其首席財務官，Chan 曾監督協助雷蛇於 2017 年在香港上市。

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記者：李哲毅

美股 港股 特殊目的收購公司（SPAC） Carousell

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