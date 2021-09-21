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【中秋佳節】老牌龍島望做香港第一朱古力　酒心朱古力、馬卡龍等特色月餅銷售倍增（附短片）

Hot Talk 12:23 2021/09/21

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近年本港營商環境轉差，不少商戶撤資離場，同時間亦有人逆境擴充。在香港有逾40年歷史的龍島於2019年被收購，新管理層用一年時間將品牌重新定位和包裝，以傳承創新為理念，發展屬於香港本土的朱古力品牌。

龍島集團行政總裁黎祖榮表示：「希望可以將龍島在朱古力的定位做到全港第一！」

「我自己很喜歡吃朱古力，發現香港對比起亞洲其他地區如日本，朱古力店較少及不成熟，但看到市場對朱古力甜品和烘焙類產品有需求，期望可以發展屬於香港本土的朱古力品牌。」過去一年，龍島投資逾1億元，除了翻新門市和設計產品，更推出朱古力概念店品牌LUCULLUS CACAO，融合龍島擅長的法式甜品製作，配合適合「打卡」的裝修，吸引不少年輕人留意龍島這個品牌，帶動銷售額增長50%。

推出月餅禮盒　銷售按年倍增

龍島在「疫」境中銷售現增長，門市數目上升，集團於中秋節亦推出月餅禮盒攻佔市場。黎祖榮指，中秋月餅禮盒加入龍島3D立體造型，有酒心朱古力、法式馬卡龍和朱古力及奶皇流心月餅，兼備傳統和新派概念，今年銷售按年增加一倍。

本港月餅市場一向競爭激烈，但美聯工商舖行政總裁盧展豪估計，今年用來做月餅散貨場的短租商舖減少一半。他解釋，由於來港買月餅的自由行減少，商家也減少製造數量，導致不用租短租舖頭散貨，同時疫情令網購成為新消費模式，通過網購可送貨上門都更方便，也導致月餅散貨場減少。

記者：林淑如

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經濟 美聯工商舖 商舖 疫情 香港 品牌 中秋節 朱古力
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