【中秋佳節】老牌龍島望做香港第一朱古力 傳承創新成功勇戰月餅市場（附短片）

近年坊間不少聲音指本港營商環境轉差需撤資離場，但仍有人反其道而行，期望塑造和推廣香港本土飲食文化。在香港有逾40年歷史的龍島於2019年被收購，新管理層用一年時間將品牌重新定位和包裝，以傳承創新為理念，發展屬於香港本土的朱古力品牌。

龍島集團行政總裁黎祖榮表示：「我自己很喜歡吃朱古力，發現香港對比起亞洲其他地區如日本，朱古力店較少及不成熟，但看到市場對朱古力甜品和烘焙類產品有需求，期望可以發展屬於香港本土的朱古力品牌。」過去一年時間已經投資逾一億，除了翻新門市和設計產品，更推出朱古力概念店品牌LUCULLUS CACAO，融合龍島擅長的法式甜品製作，配合適合「打卡」的裝修，吸引不少年輕人留意到龍島這個已經歷史悠久的品牌，帶同銷售額都增長50%。黎祖榮更說「希望可以將龍島在朱古力的定位做到全港第一！」

龍島在「疫」境中銷售現增長，門市數目上升都越戰越勇。適逢一年一度的中秋佳節，更推出月餅禮盒攻佔市場。禮盒更加入籠島特有的3D立體造型和酒心朱古力、法式馬卡龍和朱古力及奶皇流心月餅，傳統和新派兼備，大受市場歡迎，銷售按年增加一倍。

本港月餅市場一向競爭激烈，不過今年中秋節，街邊都明顯少了用來做月餅散貨場的短租商舖。美聯工商舖行政總裁盧展豪估計減少一半。他解釋主要由於來港買月餅的自由行減少，商家也減少製造數量，導致不用租短租舖頭散貨。另外疫情令網購成為新消費模式，通過網購可送貨上門都更方便，也導致月餅散貨場減少。

記者：林淑如

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